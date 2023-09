Strickland surpreende, vence Adesanya e vira campeão peso-médio do UFC

O americano Sean Strickland surpreendeu a todos na madrugada deste domingo, 10, após vencer o nigeriano Israel Adesanya e se tornar campeão peso-médio (até 84 kg) do UFC. O evento aconteceu em Sidney, na Austrália.

Visto como azarão pela maioria do público que acompanha o esporte, Strickland não se intimidou e foi para cima desde o começo do combate. No primeiro round, inclusive, o americano chegou a derrubar Adesanya com um soco.

Nos rounds seguintes, Strickland seguia impondo seu ritmo de johgo, enquanto o então campeão parecia não conseguir se encontrar na luta. Após o fim dos cinco rounds, os juízes deram a vitória para o americano por decisão unânime (49-46, 49-46, 49-46).

Ao ser entrevistado no fim da luta, o novo campeão não escondeu a emoção. "Meu sonho, alguém me acorda. Nunca em milhões de anos pensei que poderia estar aqui. Eu quase nunca choro, mas estou tendo que me segurar".

Com o resultado, Adesanya amargou sua terceira derrota na carreira, sendo a segunda nas últimas três lutas, além de 24 vitórias. Já Strickland somou 28 triunfos, sendo o terceiro consecutivo, e cinco derrotas.