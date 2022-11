Substituição entre baianos no quadro de assistentes da FIFA

Após 21 anos, o baiano Alessandro Álvaro Rocha de Matos vai deixar o quadro de assistente FIFA. Porém, o posto de representante do estado no cargo será preenchido por Luanderson Lima dos Santos, de 27 anos.

Alessandro acumula diversas competições nacionais e internacionais, como as Eliminatórias da Copa do Mundo, Libertadores, Copa Sul-Americana, Mundiais de base, e torneios sul-americanos de base e amistosos de seleções. O baiano também conquistou premiações de melhor árbitro assistente de campeonatos como o Baianão e o Brasileirão, onde atuou em mais de 300 jogos, marca que lhe rendeu uma homenagem da CBF no início deste ano.

"Só temos que agradecer por tudo que Alessandro fez representando a arbitragem da Bahia. Sobre sua carreira, não hesito em afirmar que foi o melhor árbitro assistente que já vi atuar. Se manter por 21 anos no quadro da FIFA não é fácil. Isso mostra a qualidade e competência que ele sempre teve", disse o presidente da Federação Bahiana de Futebol, Ricardo Lima.

Já Luanderson Lima comemorou a conquista da vaga anunciada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

"Quando recebi a notícia, coloquei os joelhos no chão e agradeci primeiramente a Deus, pois sem ele nada disso seria possível. Depois liguei para minha família e choramos e comemoramos muito. Claro que meu coração disparou. Comecei a suar frio. As lágrimas rolavam de maneira incontrolável. O frio na barriga, a emoção e a alegria de conquistar tudo aquilo que você sempre sonhou. Um sonho virou realidade. Um jovem baiano do interior, negro, nascido em comunidade, filho de uma empregada doméstica e um vendedor, conseguiu chegar à elite da arbitragem mundial. É realmente para chorar e tremer. Sei de onde eu vim, sei quem eu sou e valorizo cada conquista", disse ao site da FBF.

O presidente da FBF comentou sobre essa chegada de Luanderson.

Luanderson Lima iniciou na arbitragem ainda criança, aos 10 anos. Dois anos depois, ele ingressou no projeto social DBAF e começou a apitar. Com 15 anos, ele foi convidado pelo então Presidente da Federação Bahiana de Futebol e hoje Presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ednaldo Rodrigues, para fazer parte do quadro estadual e ingressou no quadro da entidade nacional há seis anos, logo após ele completar 21 anos.