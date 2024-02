Sudesb Folia promete agitar o carnaval no Pelourinho | A TARDE

O Carnaval na Bahia está prestes a começar. E a Superintendência de Desportos da Bahia vai promover a Sudesb Folia, quem tem como meta curtir a folia momesca. A ação será realizada na abertura oficial da festa, no Circuito Batatinha, no Pelourinho, na próxima quinta-feira, 8.

O Bloquinho que contará com bandas de fanfarras, irá percorrer as ruas do Centro Histórico da Cidade. Carca de mil alunos de projetos sociais e programas executados e pela Sudesb vão curtir o evento. A concentração está prevista para as 13h30, em frente à igreja de São Francisco, localizada na Praça do Terreiro de Jesus.

As atrações serão bandas que irão tocar marchinhas e músicas que marcaram época no Axé Music, além de outros ritmo. A caminhada seguirá pelas ruas com a participação do folião, tendo direito a uma camisa oficial do bloco e água mineral por todo o circuito. Ao final do percurso, duas bandas encerram a agitação dos foliões.