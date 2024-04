Técnico da Juazeirense acredita em classificação: "É possível" | A TARDE

A Juazeirense goleou o River-PI por 4 a 1, no último domingo, 24, em jogo realizado no Estádio Adauto Moraes e segue vivo na Copa do Nordeste. Marcaram para o Cancão Wendell, Alexsandro, Romário e Clébson. Já Felipe Pará fez o gol de honra do Galo. O time do Norte do estado voltou a vencer no Nordestão após três derrotas seguidas.

Após a partida, o técnico Evandro Guimarães celebrou o resultado e se diz confiante pela classificação a segunda fase do regional. Ele afirmou que segue dando continuidade ao trabalho feito pelo ex-treinador Carlos Rabello, demitido há pouco mais de um mês.

"Primeiramente agradecer a Deus e ao nosso grupo pela disposição. O grupo tem trabalhado bastante desde que nós chegamos aqui e a continuidade do trabalho que já estava sendo feito. A gente aqui não veio aqui pra dizer que mudou tudo e que estava tudo errado. O trabalho estava sendo desenvolvido e só estamos dando sequência num bom trabalho que fez o Rabelo aqui e nós estamos na luta agora para poder a gente fazer um bom jogo fora de casa. Com essa chama ainda acesa e que a classificação ainda é possível", comentou Guimarães.

"Claro que com toda a dificuldade que nós tivemos dentro do jogo, o River é uma grande equipe, bem treinada. É uma equipe que foi bem montada, com uma folha considerável esse ano. A gente dispôs a fazer um grande jogo. Definir o jogo praticamente no primeiro tempo com muita pressão, sem deixar eles se mexerem no campo defensivo deles, pressionando o tempo todo. Não foi um jogo que a gente fala que foi lindo, mas foi um grande jogo de transição e de finalização", concluiu.

Com o resultado positivo, a Juazeirense sobe para a 5ª colocação do Grupo B, com seis pontos somados, um atrás do Náutico, que é o time que fecha o G-4. A equipe fecha a primeira fase da Lampions contra o Sport, na Ilha do Retiro, em Recife, nesta quarta-feira, 27, às 21h30.

Para se classificar, o time baiano precisa vencer o Spor e torcer para que Fortaleza, Altos-PI ou Náutico não vença seu. O empate basta caso o Náutico perca e os times abaixo na tabela não ganhem.