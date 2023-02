Técnico da Juazeirense não enxerga favoritismo em duelo com o Jacupa

Semifinalista do Campeonato Baiano de 2023, o time da Juazeirense enfrenta o Jacuipense em buscar de uma vaga inédita na final do estadual. O portal A TARDE conversou com o técnico Carlos Rabelos sobre a expectativa do Cancão de Fogo para a sequência da competição.

“A expectativa é positiva. Acredito em um jogo equilibrado por se tratar de um confronto entre o segundo e terceiro colocado”, disse o treinador.

Sobre o período de treinamento antes do primeiro duelo, programado para o dia 12 de março, às 16h, no Adauto Morais, Rabelo fala do trabalho que será feito nessa “folga” na tabela.

“Vamos nos preparar nesses 12 dias. Iremos intensificar o trabalho técnico, físico e mental, que faz muita diferença para adquirir confiança para esses dois grandes jogos”.

As duas equipes se enfrentaram na última rodada da fase classificatória, onde o Leão do Sisal venceu por1 a 0 e roubou o segundo lugar da Juazeirense.

A decisão da vaga para a final da competição será definida no dia 19, quando ocorrerá o duelo de volta no estádio Eliel Martins, na cidade de Riachão do Jacuípe.