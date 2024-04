Técnico do time feminino do Santos pede demissão após protestos | A TARDE

O agora ex-treinador do time feminino do Santos, Kleiton Lima, pediu demissão do cargo nesta segunda-feira, 15, após protestos realizados nas rodadas do Campeonato Brasileiro da categoria no último fim de semana. Wesly Otoni assumirá o comando da equipe santista.

Segundo nota divulgada pelo Peixe, a decisão foi tomada como uma forma de preservar a integridade de Kleiton, dos familiares e do próprio clube, que vinham sofrendo ameaças. O Santos ainda reiterou que acredita na inocência do comandante, porém a situação estava insustentável.

Kleiton Lima negou ter cometido qualquer tipo de abuso sexual com as atletas da Sereia da Vila e afirmou estar sofrendo diversas ameaças de morte desde que retomou o comando do Alvinegro.

"Eu falo porque tenho passado por dias difíceis. Tem pessoas que estão me ameaçando. Algumas pessoas me ameaçando até de morte. Passei momentos e situações que vi o risco que estava correndo por conta de alguma coisa que foi imputada que eu não tenho nenhum fato a ver com todas as narrativas. Quero deixar bem claro que quem buscou a polícia desde o começo fui eu para que a verdade pudesse vir à tona. Eu que fui à Justiça e a verdade está comigo. Não cometi nenhum tipo de assédio, mas hoje estou correndo risco de vida. Além disso, minha família", disse o comandante.

"Então, simplesmente por isso, pela minha segurança, pela minha família e pelo clube, eu solicitei o pedido de afastamento e a diretoria aceitou. Sorte para as Sereias. Que sigam empreitada, nessa luta pelo Campeonato Brasileiro, pela Libertadores, pelo Campeonato Paulista. Eu estarei de fora torcendo", completou o agora ex-técnico santista.

Entenda o caso:

O ex-treinador, que já treinou inclusive a Seleção Brasileira foi afastado do cargo em setembro do ano passado, após acusações publicadas pelo GE, em que atletas do Santos relataram ter sofrido assédio sexual e moral. Porém, o alvinegro abriu uma sindicância e comunicou que as denúncias eram frágeis, sendo assim, anunciou o retorno de Kleiton Lima.

A decisão não foi bem vista por diversas atletas, que realizaram um protesto na última rodada do Brasileirão, com as mãos nos ouvidos e na boca, escalonando até a demissão do técnico.