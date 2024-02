Thaciano valoriza criação, mas diz que Bahia precisa "concluir mais" | A TARDE

Eleito melhor em campo e autor de um dos gols do Bahia no triunfo contra o Sport neste domingo, 4, pela 1ª rodada da Copa do Nordeste, Thaciano conversou com a reportagem do Portal MASSA! e comentou sobre a produção ofensiva da equipe no clássico desta tarde.

De acordo com o meio-campista, é positivo o fato do Esquadrão estar criando oportunidades, mas é necessário melhorar a pontaria e ser mais eficiente. Ele diz que é preciso "concluir mais em gols" as chances.

"Bom que a gente está criando, que a gente teve chances, mas a gente tem que concluir mais em gols. Com o tempo a gente vai caprichando, vamos aprimorando nos treinamentos", opinou Thaciano.

Apesar de reconhecer o baixo aproveitamento do time nas finalizações, o meio-campista enalteceu a atuação do goleiro Caíque França, que fez boas defesas e evitou um triunfo mais elástico do Bahia.

"O goleiro [Caíque França] também, hoje, ele estava muito bem também, temos que que reconhecer isso. Ele teve algumas bolas ali que ele se superou assim, mas isso aí faz parte. Agora é descansar e curtir um pouco hoje esse triunfo, que o adversário era difícil, e já pensar no Campeonato Baiano", finalizou o meia.

O Bahia agora volta a campo pelo Campeonato Baiano. Também na Arena Fonte Nova, o Esquadrão encara o Itabuna na quarta-feira, 7, às 21h30, pela 6ª rodada do estadual.