Tite é apresentado no Flamengo e destaca "desafio profissional" | A TARDE

O Flamengo apresentou oficialmente, na tarde desta segunda-feira, 16, o seu terceiro técnico da temporada: Adenor Leonardo Bachi, o Tite. O comandante da seleção brasileira na Copa do Catar (2022) assume a posição que em 2023 já foi ocupada pelo português Vitor Pereira e pelo argentino Jorge Sampaoli.

Apesar de só ter falado com a imprensa nesta segunda, o treinador, que firmou contrato com o Rubro-Negro até o final de 2024, já começou a trabalhar em sua nova equipe na última terça-feira, 10.

“Esse tempo de vinda para cá, na Data Fifa, permitiu mais um conhecimento humano, dos funcionários, dos atletas, três deles por videoconferência. Na sequência, já implementamos, de forma muito rápida, as fases ofensivas e defensivas de bola parada”, afirmou o treinador rubro-negro.

Ao ser questionado sobre o que o motivou a voltar a trabalhar em uma equipe do Brasil ainda este ano, Tite afirmou que o desafio de assumir uma equipe com torcida de massa como o Flamengo, com uma grande estrutura e com um grupo de jogadores talentoso foi determinante:

“A torcida, a estrutura, o grupo [de jogadores] que joga às claras. Não queria vir [treinar] agora, mas há uma necessidade, desafio profissional. [O Rio de Janeiro é um] estado no qual nunca trabalhei. Tudo isso me motiva”, completou.