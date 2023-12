Torcedores do Bahia defendem a permanência de Cauly: "Tirem o olho" | A TARDE

Craque do Bahia na temporada 2023, Cauly foi ligado ao Palmeiras e surgiram até informações de que o Esquadrão teria recusado uma proposta oficial pelo meia, que é um dos grandes 'xodós' da torcida tricolor.

A possibilidade de saída de Cauly gerou burburinhos na web, mas alguns tricolores já enxergam uma nova fase. Existe grande confiança no poder financeiro do Grupo City, que administra o futebol do clube. Torcedores se mostraram confiantes de que apenas uma proposta de cifras altíssimas poderia tirar o articulador do Esquadrão.

"Estão fazendo marketing do meu pivete, ninguém no Brasil tem dinheiro para tirar ele do Bahia, seus pão duros", indicou um torcedor numa publicação do Instagram. "A multa rescisória é de €150.000.000, aqui é Grupo City, não casa da mãe Chica", apontou outro.

Outros tricolores saíram logo em defesa da permanência do meia no Bahia. "Tirem o olho de vocês do meu jogador", pediu mais um torcedor. "Oh Pai, vai jogando por terra todo olho grande, toda inveja...", clamou outro internauta.

Alguns torcedores ainda trataram a situação com bom humor, relatando com ironia que Cauly na verdade não seria um jogador tão bom. "Fraco, some em jogo importante, só firula, não decide nada. Não comprem", brincou um torcedor e usuário do Instagram. "Mentira! Não joga nada! Jogador fraco! Não aconselho!", ironizou outro torcedor do Esquadrão.

Principal nome do Bahia em 2023, Cauly Oliveira disputou 47 partidas na temporada. Ele marcou 10 gols, distribuiu 9 assistências e foi campeão baiano.