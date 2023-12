Torcedores do Vasco doam dinheiro ao América-MG para vencer Bahia | A TARDE

Quem acompanha o mundo do futebol, já ouviu falar da famosa “mala branca”, porém nesta última semana, atingiu aspectos peculiares. Com a briga pelo rebaixamento cada vez mais disputada no Campeonato Brasileiro da Série A, torcedores do Vasco doaram dinheiro para o América-MG vencer o Bahia, no domingo, 3.

A informação é da “ESPN”, que afirma que o time Coelho teria recebido “diversas transações via Pix oriundas de celulares com DDD 21, do Rio de Janeiro”. Um dos torcedores, inclusive, teria desembolsado R$ 200 reais.

A história iniciou quando o humorista Dihh Lopes, torcedor do Santos, prometeu pagar R$ 20 mil para o jogador do América que marcar o “provável” gol da vitória contra o Bahia. O Coelho já está rebaixado e cumpre tabela na reta final do Brasileirão.

Além do Bahia, Vasco, Santos, Cruzeiro e Corinthians ainda têm chances de serem rebaixados à Série B. O time paulista é o que menos corre risco entres os “desesperados”.



América-MG e Bahia se enfrentam no domingo, 3, às 18h30 (de Brasília), no Independência. No mesmo horário, o Vasco enfrenta o Grêmio, em Porto Alegre, pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro 2023.