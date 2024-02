Treinador celebra vitória do Barcelona de Ilhéus no Baianão | A TARDE

Após duas derrotas seguidas, o Barcelona de Ilhéus voltou a vencer no Baianão. A equipe derrotou o Jacuipense por 1 a 0, no último domingo, no Mário Pessoa, pela 6ª rodada. O resultado recolocou a Onça Pintada no G-4, ocupando a vice-liderança, com os mesmos 10 pontos do líder Bahia.

O técnico Betinho celebrou o retorno da equipe entre os quatro melhores do estadual. Ele acredita que a ofensividade e a aplicação tática da equipe foram determinantes para obter o resultado positivo.

"A nossa equipe se comporta agressivamente na parte ofensiva muito bem. É um time que busca o gol e cria situações. Infelizmente não estamos sendo eficientes para transformar em gols, mas é uma equipe que persiste, mesmo quando não consegue a finalização correta, mas vai lá, tenta de novo. O outro foi a postura tática, porque nós sabíamos que a equipe do Jacuipense tem um jogadores do meio para frente de muita qualidade. Faltam ainda três partidas, onde nós dependemos exclusivamente das nossas forças para estar na semifinal", disse o comandante do Barça ao Portal A TARDE.

O Barcelona terá 10 dias livres para trabalhar focado no clássico contra o Itabuna. Betinho pretende recuperar os jogadores lesionados e fazer as correções no time durante o período. O jogo está marcado para o dia 14 de fevereiro, uma quarta-feira, às 19h15, no Mário Pessoa.

"Clássico sempre é motivador. Todo jogador quer vivenciar esses momentos e não vai ser diferente contra Itabuna. Vamos ter em torno de 10 dias para poder recuperar jogadores e fazer mais ajustes táticos. Dentro de 90 minutos num clássico, a concentração tem que estar lá em cima muito focado naquilo que a gente precisa fazer. Não podemos abrir mão de atacar. Nosso torcedor vai se fazer presente e isso vai trazer uma motivação a mais para nossos atletas, para que a gente possa fazer um grande jogo e principalmente com uma vitória, caminhar ainda mais para nossa classificação a semifinal", concluiu.