Treinador da Juazeirense encara jogo contra o Bahia como decisão | A TARDE

A Juazeirense vive bom momento no Campeonato no Baianão. O Cancão de Fogo lidera o estadual com 14 pontos ganhos. A equipe do Norte do estao tem como próximo compromisso a partida contra o Bahia, marcada para este domingo, 15, no Adauto Moraes, pela penúltima rodada da primeira fase do certame.

A Juazeirense vive uma maratona de jogos. Além do Baianão, a equipe disputa a Copa do Nordeste no primeiro semestre. O duelo contra o Esquadrão de Aço será o oitavo jogo do time no mês de fevereiro. O técnico Carlos Rabello reconhece a correria, mas promete uma equipe competitiva diante do Bahia. O comandante elogiou a postura do grupo nos jogos contra o Ceará e Vitória.

"Estamos vindo numa maratona, mas é o que nós temos para o momento. É diversificar isso, diminuir nossas margens de erro, absorver esse ritmo de jogos. E agora um jogo difícil contra o Bahia. Um time grande do futebol brasileiro, alto investimento, mas a Juazeirense vem se comportando muito bem com times grandes. Foi assim contra o Ceará, fizemos um bom jogo e foi assim contra o Vitória. A história e o histórico da Juazeirense também é assim nos jogos em competições diferentes lá atrás. Sempre se comportou bem", declarou.

Rabello ressaltou que o jogo em Juazeiro tem status de decisão. Quem vencer se classifica matematicamente para as semifinais do Baianão. Con tendência de casa cheia, o treinador convoca a apaixonada torcida do Cancão de Fogo para apoiar o time no Adautão.

"Espero que a gente possa repetir essa mesma performance agora o Bahia. É um jogo que vale muito para nós, vale uma classificação a uma semifinal praticamente. Estamos comprometidos para fazer um bom jogo e esperamos a presença do torcedor, que é muito importante para nos prestigiar e incentivar", concluiu.