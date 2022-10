Treinadores de Flamengo e Athletico falam sobre final da Libertadores

Em coletivas realizadas na sexta-feira, 28, dia anterior a final da Libertadores da América, que acontece neste sábado, 29, os treinadores de Flamengo (Dorival Júnior) e Athletico Paranaense (Felipão) comentaram as suas expectativas para a final brasileira, que acontece em jogo único, no estádio Monumental de Guayaquil, no Equador.

“Tenho carinho especial pelo técnico deles [Felipão]. Foi meu treinador e tenho ele como exemplo. Considero o Felipão como um dos profissionais mais vitoriosos do mundo. Merece todo o respeito”, declarou Dorival Júnior.

“Acredito que é um momento importante para todos nós. É a terceira final do Flamengo [na Libertadores] nos últimos anos. Isso não acontece por acaso. Fico feliz de participar de um momento como esse”, acrescentou o treinador.

Já Felipão preferiu apontar que não existe nenhum favorito para o jogo de logo mais. "É 50% contra 50%. São dois finalistas e quem jogar melhor pode vencer. Não achem que a equipe que chega à final é tão ruim quanto a melhor de todas. Quem está aqui é porque tem condições”, falou.

Na opinião de Felipão, o fato de a decisão ser em jogo único iguala as condições dos dois finalistas: “Nesses jogos [em partida única], equipes de qualidade podem ter uma situação que não é adequada [...]. É tudo diferente das situações anteriores e podemos nos transformar em uma equipe vencedora. Sabemos que temos que fazer coisas diferentes em alguns sentidos, mas é um jogo único e pretendemos não cometer erros que cometemos em outras competições”.