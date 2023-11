Tropeçaram: Liverpool e Real Madrid empatam em tarde de zebras | A TARDE

A tarde deste domingo, 5, foi de zebras no futebol europeu! Liverpool e Real Madrid ficaram apenas no empate em seus jogos, pela Premier League e La Liga respectivamente.

O Liverpool visitou o Luton Town, 17º colocado, e empatou por 1 a 1 pela 11ª rodada. O time da casa saiu na frente aos 34 minutos do segundo tempo, em um belo contra-ataque finalizado por Chong. O resultado deixa os Reds com 24 pontos, três atrás do líder Manchester City.

Em um dia ruim do seu sistema ofensivo, os Reds precisaram acionar Luis Diaz do banco de reservas, que empatou de cabeça já no apagar das luzes. O atacante colombiano vive um drama por conta do sequestro do seu pai. Ele comemorou o gol mostrando uma mensagem pedindo a libertação do seu progenitor.

Szoboszlai disputa jogada com Lockyer | Foto: JUSTIN TALLIS / AFP

Real Madrid não sai do zero em casa

Já o Real recebeu o Rayo Vallecano no Santiago Bernabéu e não saiu do 0 a 0. O time merengue perdeu a chance de assumir a liderança do Campeonato Espanhol nesta 12ª rodada. O brasileiro Vinicius Junior foi titular durante todo o duelo, enquanto o companheiro de Seleção, Rodrygo, entrou no segundo tempo.

Segundo colocado da competição, o Real Madrid agora tem 29 pontos, dois atrás do líder Girona, grande sensação da temporada com 31. O time da Catalunha pertence ao City Football Group, o mesmo que controla o futebol do Bahia.