Tudo pronto: Vitória fecha preparação para confronto contra o Avaí

Em busca dos três pontos contra o Avaí, o Vitória finalizou na manhã deste sábado, 16, a preparação para o jogo de domingo, que acontece no Barradão, às 18h, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O Leão da Barra tem a chance de mostrar, diante do seu torcedor, que a derrota contra o CRB foi apenas uma fase ruim.

Além da pressão de não vencer um jogo há três rodadas e ainda ter um tabu sem vencer o Avaí há 11 anos, os jogadores do time baiano ainda viram a perda da liderança após a vitória do Sport por 1 a 0 contra o ABC, em jogo realizado na última sexta-feira e chegou aos 50 pontos, um a mais que o Leão.

Para voltar a liderança, o técnico Léo Condé comandou treinamentos técnicos e táticos no campo do Barradão, buscando uma evolução da equipe para reencontrar o caminho das vitórias, já que tem três rodadas que a equipe não vence. Durante a atividade, o comandante do Leão buscou aprimorar a bola parada ofensiva e defensiva e, houve, ainda, um complemento com finalização para os jogadores que não iniciarão a partida.

Após a atividade, 23 jogadores seguiram para a chácara Vidigal Guimarães, onde vão permanecer até momentos antes do jogo contra os catarinenses. Para esse confronto, o comandante do Leão conta com o retorno do volante Matheus Trindade, que na última partida cumpriu suspensão, além da chegada do Felippe Borges, recém contratado, que integrou o grupo e ficou sobre os comandos do preparador físico Diego Kami Mura.

Entretanto, apesar das boas notícias, Condé ainda sofre com diversos desfalque, como Felipe Vieira, Zeca e Giovanni Augusto, que estão em recuperação de lesão. Já Iury Castilho e Dudu estão suspensos.

Apesar do retrospecto negativo contra o próximo adversário, o Vitória vive uma fase melhor e mais positiva. Enquanto a equipe rubro negra é o atual segundo colocado, o Avaí soma somente 30 pontos e atualmente, está na 15° colocação.