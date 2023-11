Últimos ajustes: Bahia encerra preparação para enfrentar Fortaleza | A TARDE

Com apenas dois dias para ajustar equipe, Bahia encerrou, na tarde desta sexta-feira, 20, os preparativos para o confronto diante do Fortaleza, que ocorrerá no sábado, 21. A partida está prevista para acontecer a partir das 18h30, na Arena Fonte Nova, em Salvador, com expectativa de casa cheia.

No CT Evaristo de Macedo, o elenco tricolor se reuniu no auditório às 14h50, onde os atletas assistiram a um vídeo sobre os erros e acertos que ocorreram na partida da última quarta-feira, contra o Internacional, na Fonte Nova.

Em seguida, já no Campo 1, os atletas iniciaram um aquecimento técnico com bola. Depois, a comissão técnica dividiu o elenco tricolor em duas equipes para uma atividade de treinamento tático em campo aberto.

Para encerrar, ainda divididos em duas equipes, o grupo 1 focou nas cobranças de faltas frontais, visando a melhorias das habilidades. Já o grupo 2, realizou um exercício de finalizações.

O zagueiro Vitor Hugo fez um trabalho na academia.