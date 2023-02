United vence Barcelona por 2 a1 e vai às oitavas da Liga Europa

O Manchester United venceu o Barcelona de virada por 2 a 1 nesta quinta-feira, em Old Trafford, e se classificou para as oitavas de final da Liga Europa.

Robert Lewandowski abriu o placar para o Barça de pênalti (18'), mas os brasileiros Fred (47') e Antony (73') deram a vitória aos 'Red Devils', após o empate em 2 a 2 no jogo de ida do mata-mata, no Camp Nou.

O United espera agora seu adversário na próxima fase, que será definido no sorteio de sexta-feira, após um jogo em que as duas equipes alternaram domínio.

"Tivemos grandes vitórias, contra Liverpool, Arsenal... Mas em um mata-mata, contra o Barcelona, líder do Espanhol com oito pontos de vantagem sobre o Real Madrid, acho que é uma vitória muito grande, sim", comemorou o técnico do Manchester United, Erik ten Hag.

Melhor no início do jogo, o time inglês criou a primeira chance de gol logo aos três minutos, com Bruno Fernandes obrigando o goleiro Marc-André Ter Stegen a fazer boa defesa.

Os 'Red Devils' tentavam chegar rápido ao gol do adversário com passes longos em busca dos homens de frente, mas parou na boa atuação da organizada defesa do Barça.

O time do técnico Xavi Hernández, que não pôde escalar os jovens meias Pedri (lesionado) e Gavi (suspenso), foi pouco a pouco esfriando o ímpeto do United e controlando a bola no meio-campo com Sergio Busquets e Frenkie de Jong.

Com boas trocas de passe, o Barcelona foi se aproximando do gol do United até que Bruno Fernandes cometeu falta sobre Alejandro Balde dentro da área e o árbitro marcou pênalti.

Na cobrança, Lewandowski bateu no canto esquerdo do goleiro De Gea, que ainda tocou na bola, mas não evitou o gol (18').

Com o resultado favorável, o time catalão passou a dominar as ações, enquanto os ingleses não conseguiam encontrar os espaços para tentar o empate.

Fred e Antony viram para o United

A entrada de Antony no intervalo, no lugar de Wout Weghorst, deu intensidade ao jogo do United, que chegou rápido ao empate no segundo tempo, com Fred recebendo na entrada da área de Bruno Fernandes e batendo no canto de Ter Stegen (47').

O gol deu ânimo aos 'Red Devils', que começaram a chegar com mais perigo, como no chute de longe de Antony que o goleiro do Barça salvou (55').

O atacante brasileiro foi uma verdadeira dor de cabeça para a defesa catalã, que também sofreu com Marcus Rashford na segunda etapa.

O Barcelona teve a chance de desempatar em uma cabeçada de Jules Koundé que De Gea espalmou para escanteio (64'), mas pouco depois o United fez o segundo.

Em meio a um bombardeio à área do Barça, Antony bateu colocado de primeira e virou o placar (73'), para a alegria dos torcedores que lotaram Old Trafford.

Com o resultado nas mãos, o United se fechou e passou a tentar surpreender nos contra-ataques, enquanto o time espanhol se lançava desesperado em busca do gol que o manteria vivo na disputa.

Na última chance da partida, Lewandowski chutou e Raphael Varane salvou praticamente em cima da linha (90'+4).

"É uma decepção muito grande para nós, mas agora temos que nos concentra nas competições que nos restam", analisou Xavi.

O Barcelona é o líder do Campeonato Espanhol e está nas semifinais da Copa do Rei.