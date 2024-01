"Vamos fazer um PIX para o Vitória competir com o Bahia", diz Lula | A TARDE

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) está em Salvador para participar do ato de implantação do Parque Tecnológico Aeroespacial da Bahia, no Cimatec, no bairro de Piatã, nesta quinta-feira, 18. Durante o evento, Lula reforçou a sua torcida pelo Esporte Clube Vitória e brincou sobre uma possível “ajuda” ao rubro-negro para competir financeiramente com o Bahia.



"Esse é um estado que eu tenho uma relação de amor e carinho. A Bahia representa muito para esse país. Então, companheiros da Bahia, não vou dizer 'viva o Bahia' porque eu sei que o governador torce pelo Vitória. Eu também quero dizer que eu não sabia do apego do povo pela Bahia, mas eu também torço pelo Vitória", declarou o presidente.

"Voltamos pra Série A com o objetivo de ser campeão esse ano. Vocês acham que vai ser o dinheiro árabe que vai salvar o Bahia? Vamos fazer um PIX para o Vitória competir com o Bahia", brincou. "Cada um vai dar um pouquinho e vamos disputar com os milhões do Bahia".

No ano passado, o presidente participou de um evento ao lado do presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ednaldo Rodrigues, em Salvador. Na ocasião, revelou a sua torcida pelo Vitória.

Veja vídeo do momento:

Lula reforçando, mais uma vez, que é torcedor do Vitória 🦁 pic.twitter.com/s5uWFGKPco — Matheus Simoni (@teusimoni) January 18, 2024