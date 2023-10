Vasco goleia o Coritiba e fica a dois pontos de sair do Z-4

Adversário direto do Bahia na luta para fugir da zona do rebaixamento, o Vasco da Gama goleou o Coritiba por 5 a 1, em jogo realizado na noite desta quinta-feira, 21, no estádio de São Januário, em jogo válido pela 24ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. A equipe voltou a atuar em São Januário, após um período suspensão imposta pelo STJD.

Os gols do Gigante da Colina foram marcados por Zé Gabriel, Rossi, Vegetti (2) e Gabriel Pec. Já Sebastián Gómez descontou para o time Coxa Branca.

Com o resultado, o Vasco segue na 18ª posição com 23 pontos somados e ganha sobrevida para escapar das últimas colocações. Já o Coritiba se afunda na lanterna, com apenas 14 pontos ganhos e sete derrotas seguidas.

A equipe carioca pode sair do Z-4 e empurrar o Esquadrão de Aço para a zona da degola, pois tem um jogo a menos. O time do técnico Ramón Diaz encara o América-MG, marcado para a próxima segunda-feira, 25, às 20h, na Arena Independência, em Belo Horizonte. Caso o Vasco vença o jogo em Minas, o Bahia começaria a rodada na zona do rebaixamento.

O Tricolor de Aço encara o Flamengo no dia 30 de setembro, um sábado, às 16h, no Maracanã, pela 25ª rodada do Brasileirão. A equipe comandada por Rogério Ceni é o primeiro time fora do Z-4, com 25 pontos.