Veja o grupo do Brasil na Copa do Mundo Sub-17

A Seleção Brasileira Sub-17 caiu no Grupo C da Copa do Mundo Sub-17 da FIFA Indonésia 2023. Junto com o Irã, Nova Caledônia e Inglaterra. O sorteio aconteceu na sexta-feira, 15, na sede da FIFA em Zurique, Suíça. Como o atual campeão do Mundial e do Sul-Americano, o Brasil é o time principal do grupo e está em busca de conquistar o quinto título mundial na categoria.

A equipe comandada pelo treinador Phelipe Leal iniciará sua jornada em 11 de novembro enfrentando o Irã. No dia 14, a Seleção Brasileira voltará a campo para o confronto contra a Nova Caledônia. Por fim, a Inglaterra será a última adversária, com a partida marcada para o dia 17. As datas mencionadas seguem o horário local do país-sede. Os horários das partidas no Brasil serão confirmados posteriormente.

O Mundial terá início em 10 de novembro e a final está agendada para o dia 2 de dezembro. Os jogos serão realizados em diferentes cidades, incluindo Bandung, Surakarta, Surabaya e Jakarta.

Os times que terminarem como líderes e vice-líderes de cada grupo garantirão vaga na fase seguinte, juntamente com os quatro melhores terceiros colocados de todo o Mundial.

Além disso, o presidente da FIFA, Gianni Infantino, revelou que a partir de 2025, a Copa do Mundo Sub-17 será realizada anualmente. Atualmente, a competição ocorre a cada dois anos, sendo importante mencionar que não houve uma edição em 2021 devido à pandemia de Covid-19.

Confira os grupos da Copa do Mundo Sub-17:

Grupo A

Indonésia

Equador

Panamá

Marrocos

Grupo B

Espanha

Canadá

Mali

Uzbequistão

Grupo C

Brasil

Irã

Nova Caledônia

Inglaterra

Grupo D

Japão

Polônia

Argentina

Senegal

Grupo E

França

Burkina Faso

Coreia do Sul

Estados Unidos

Grupo F

México

Alemanha

Venezuela

Nova Zelândia