Verstappen conquista pole position do GP do Bahrein

O piloto holandês Max Verstappen marcou neste sábado, 4, a pole position para o Grande Prêmio do Bahrein, primeira corrida da temporada 2023 da Fórmula 1, à frente de seu companheiro de Red Bull, o mexicano Sergio Perez.

As duas Ferrari de Charles Leclerc e Carlos Sainz vão largar na segunda fila do grid, no circuito de Sakhir, enquanto o espanhol Fernando Aonso (Aston Martin) completa o 'Top 5' do treino de classificação.

Os pilotos britânicos da Mercedes, George Russell e Lewis Hamilton, ocuparão a sexta e sétima posições, respectivamente, à frente do canadense Lance Stroll (Aston Martin). O francês Esteban Ocon (Alpine) e o alemão Nico Hulkenberg (Haas) completam os dez primeiros postos do grid.

Os três novatos da temporada foram todos eliminados na primeira parte da classificação: o americano Logan Sargeant (Williams), que ficou em 16º; o australiano Oscar Piastri (McLaren), 18º; e o holandês Nyck de Vries (AlphaTauri), 19º.