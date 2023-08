Vitória chega a marca de 200 mil pagantes nesta Série B

A torcida do time rubro-negro tem sido um forte aliado nos jogos realizados no Barradão, desempenhando um papel crucial na campanha da equipe, que atualmente ocupa a segunda posição na competição. Até o momento, o clube alcançou a impressionante marca de 221.938 espectadores pagantes, após o confronto contra o Ceará no último domingo, 13.

Nesta edição da Série B, o time Rubro-Negro se destaca como aquele que atraiu o maior número de torcedores pagantes ao estádio. Até o encerramento da 24ª rodada, é o único clube a ter ultrapassado a marca de 200 mil pagantes na Segundona.

Os times que mais levaram torcedores pagantes para o estádio neste Campeonato Brasileiro da Série B: Vitória (221.938), Ceará (173.694), Criciúma ( 158.803), Sport (122.141) e Vila Nova (85.962).