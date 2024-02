Vitória chega ao 5º jogo fora de casa e mais de 2500 km de viagem | A TARDE

O Vitória chegou ao seu terceiro jogo seguido sem vencer na temporada após empatar com o Jacobina, nesta quarta-feira, 7, terceiro seguido atuando longe de Salvador. A sequência de partidas do Leão fora de casa, inclusive, chama atenção.

Dos sete jogos disputados pelo Leão neste ano, apenas dois foram realizados no Barradão: as vitórias contra Bahia de Feira e Juazeirense. Foram longas viagens que já totalizam mais de 2.500 km rodados.

Veja abaixo todos os jogos fora de casa do Vitória, as cidades onde aconteceram e as distâncias percorridas para chegar nelas.

Jacuipense 0x1 Vitória - Riachão do Jacuípe (194 km)

Barcelona-BA 2x1 Vitória - Ilhéus (454,7 km)

Jequié 1x0 Vitória - Jequié (367,8 km)

Altos 0x0 Vitória - Teresina-PI (1.156,7 km)

Jacobina 0x0 Vitória - Jacobina (340,9 km)

Léo Condé, inclusive, chegou a comentar sobre a dificuldade de ter tantos compromissos como visitante em sequência. O técnico também citou os maus gramados em que o time precisou atuar, que foi uma reclamação em praticamente todas essas partidas.

"Vamos passar a ter mais jogos em casa. De sete jogos até agora, cinco foram longe do Barradão. Nossa expectativa agora, jogando no Barradão e em campos melhores, a gente consiga desenvolver o futebol que é esperado", projetou Condé.

O Vitória agora sai um pouco do bonde da excursão e vai jogar no Barradão neste sábado (10), às 19h, contra o ABC, pela 2ª rodada da Copa do Nordeste. Depois, apesar de ser novamente pelo Nordestão, o Leão não sai do estado e visitará a Juazeirense no Adauto Moraes. Daí para frente serão três partidas seguidas em Salvador: contra o Bahia, Náutico e Atlético-BA.