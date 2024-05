Vitória e Vasco leiloam camisas autografadas em prol das vítimas no RS | A TARDE

A rivalidade entre Vasco e Vitória, que se enfrentaram no último domingo, 12, ficou apenas dentro de campo. Os clubes se uniram em uma ação de solidariedade às vítimas das fortes chuvas que atingem o Rio Grande do Sul e, juntos, vão leiloar duas camisas autografadas pelos seus atletas.

As camisas foram utilizadas na partida do domingo, válida pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro e traziam detalhes em alusão ao Rio Grande do Sul, ambas com a mensagem "Juntos pelo RS"; a do Vasco é um patch no peitoral, enquanto a do Vitória conta com uma frase atrás da camisa, logo abaixo do número.

Os mantos dos dois clubes serão leiloados no site da Match Worn Shirt e o valor arrecadado será destinado ao Rio Grande do Sul.

