Vitória encara Ituano para ficar mais próximo da Série A

A reta final da Série B, enfim, chegou. Em um campeonato altamente disputado, os últimos dez jogos serão decisivos na definição das equipes que chegarão às rodadas derradeiras brigando para subir e pelo título. No Vitória, a filosofia, desde o início, tem sido o ‘jogo a jogo’. Mas a partir de hoje, quando a equipe enfrenta o Ituano, às 21h30, no Novelli Junior, em Itu, as dez partidas restantes tornam-se dez finais.

O Rubro-Negro tem feito uma grande campanha. Apesar de algumas oscilações, o time tem demonstrado a capacidade de não sucumbir às frustrações das derrotas e conseguido manter a “cabeça no lugar” e o foco.

Pressionados depois de uma sequência de três duelos sem vencer e marcar gols, os jogadores entraram em campo em um Barradão lotado e deram conta do recado. Venceram o Avaí por 3 a 0, com desempenho consistente, o que garantiu a permanência na liderança.

Em teoria, o Vitória precisaria vencer metade dos jogos que restam para reservar o seu lugar na Série A no ano que vem. Mas a equipe quer também conquistar o título e, nesse sentido, a expressão “cada jogo, uma final” ganha ainda mais significado para todos os rubro-negros. Nas últimas rodadas, o time terá seis confrontos diretos, com Novorizontino, Sport, Criciúma, Vila Nova, Guarani e Juventude, na disputa pelo acesso para a primeira divisão do Brasileiro.

Para o técnico Léo Condé, todos os jogos são fundamentais para os objetivos do time. “O mesmo respeito com o Sport, Guarani, Novorizontino nós temos que ter contra o Ituano e Tombense (que brigam pela permanência). Serão jogos difíceis. E não estou pensando lá na frente, estou pensando no jogo contra o Ituano”, falou o treinador.

A ida da delegação da equipe rubro-negra para São Paulo acabou atrasando por conta de um problema na aeronave. Prevista para o início da tarde, a troca de voo foi necessária e a ida adiada para o começo da noite.

O técnico pode fazer algumas mudanças na equipe por conta dos retornos de Dudu e Iury Castilho. A única baixa é o lateral Zeca, que sentiu desconforto muscular.

No ataque, Léo Gamalho, Mateus Gonçalves e Osvaldo devem continuar como titulares, mas Iury também pode figurar no setor ofensivo do time.

No meio, é possível que, pela primeira vez, o Leão entre em campo com três volantes de ofício – Matheus Trindade, Dudu e Rodrigo Andrade. Na defesa, Wagner Leonardo e Camutanga devem atuar ao lado dos laterais Railan e Edson Lucas, que ainda não jogou pelo Rubro-Negro e deve estrear.

Desejo do título

Segundo o ponta Mateus Gonçalves, um dos principais destaques do time, em entrevista no Podcast do Leão, o desejo do título é expressado e partilhado entre os jogadores. Porém, os pés seguem no chão do gramado da Toca trabalhando em vista desse horizonte.

“Se você me perguntar e eu falar que a gente não fala do título, vou estar sendo hipócrita. É claro que a gente fala. A gente conversa que queremos colocar o nome na história do Vitória. É uma chama que está lá dentro. Título coroa com chave de ouro, tanto para o torcedor quanto para nós jogadores. Já que vamos buscar o acesso, por que não buscar o acesso campeão? Mas não posso ser irresponsável, chegar aqui e vender a ideia de que nós vamos ser campeões”, afirmou o atacante.