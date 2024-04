Vitória estreia no Brasileirão contra o Palmeiras em duelo de campeões | A TARDE

É dia de Vitória! Chegando embalado do recente título de campeão baiano, o Leão da Barra recebe o Palmeiras neste domingo (14), às 18h30, no Barradão, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo que promete agitar a rodada reúne os campeões da Séries A e B de 2023.

Vitória

Em sua volta à elite do futebol nacional, o Leão da Barra terá ao seu favor a torcida Rubro-Negra dentro da atmosfera do Manoel Barradas. No estádio, o time baiano já soma 23 jogos de invencibilidade.

O treinador Léo Condé poderá contar com os reforços que não puderam ser usados no estadual, sendo eles: Reynaldo (zagueiro), Bruno Uvini (zagueiro), Luan Santos (meio-campista), Jean Mota (meio-campista), Pablo (meio-campista), Léo Naldi (meio-campista), e Luiz Adriano (atacante).

O atacante Everaldo e o lateral Felipe Vieira estão se recuperando de lesão, e são desfalques da eequipe.

Palmeiras

Sendo o atual bicampeão nacional e tricampeão paulista, o Palmeiras, considerado um dos melhores times do país, chega em Salvador em busca dos três pontos. Vindo de um triunfo de 3 a 1 contra o Liverpool pela Libertadores, o Verdão poderá ter o retorno de Mayke e Endrick, poupados no último jogo.

Os desfalques do Porco são Dudu, cirurgia no joelho direito, Bruno Rodrigues, cirurgia no joelho direito, e Zé Rafael com lombalgia.

Ficha Técnica

Vitória x Palmeiras

Campeonato Brasileiro - 1ª rodada

Local: Barradão, em Salvador

Data: 14/04/2024 (domingo)

Horário: 18h30

Árbitro: Braulio da Silva Machado

Assistentes: Alex dos Santos e Thiaggo Americano Labes

VAR: Rodolpho Toski Marques

Transmissão: SporTV e Premiere

Vitória: Lucas Arcanjo; Zeca, Camutanga, Wagner Leonardo e PK; Willian Oliveira, Dudu, Rodrigo Andrade e Matheusinho; Osvaldo e Alerrandro. Técnico: Léo Condé.

Palmeiras: Weverton; Mayke (Marcos Rocha), Gómez, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno, Richard Ríos e Raphael Veiga; Lázaro (Luan), Endrick e Flaco López. Técnico: Abel Ferreira.