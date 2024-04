Vitória inicia venda de ingressos físicos para o Ba-Vi final; saiba | A TARDE

O Vitória iniciou, nesta quarta-feira, 27, a venda de ingressos em pontos físicos para o clássico Ba-Vi, que acontecerá no próximo domingo, 31, às 16h, no estádio Barradão, válido pelo jogo de ida da final do Campeonato Baiano. Vale lembrar que a partida será disputada com torcida única, ou seja, apenas com rubro-negros nas arquibancadas.

Já na quinta-feira, 28, a partir das 6h, começará a ser vendido pela internet, no site do Leão. Os sócios que não realizaram o check-in não terão acesso ao estádio. Crianças de até 12 anos, acompanhadas pelos pais ou responsáveis e com apresentação de um documento oficial, têm direito à entrada gratuita.

Confira pontos de venda e preços:

Pontos físicos:

Salvador Shopping:

Quarta-feira, quinta-feira e sábado: das 10h às 21h;

Parque Shopping:

Quarta-feira, quinta-feira e sábado: das 10h às 21h

Shopping Paralela:

Quarta-feira, quinta-feira e sábado: das 10h às 21h

Salvador Norte Shopping:

Quarta-feira, quinta-feira e sábado: das 10h às 21h

Shopping da Bahia:

Quarta-feira, quinta-feira e sábado: das 10h às 21h

Shopping Capemi:

Quarta-feira e quinta-feira: das 9h às 19h

Sábado: das 9h às 17h;

Estádio Barradão:

Domingo, das 10h às 17h;

Preços dos ingressos:

Arquibancada geral e visitante

Inteira: R$ 100

Meia: R$ 50

Cadeira

Inteira: R$ 160

Meia: R$ 80

Sócio Sou Sem Fronteira:

Arquibancada: R$ 30

Cadeira: R$ 48

Sócio Sou Vermelho e Preto:

Arquibancada: R$ 40

Cadeira: R$ 64.