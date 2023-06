Vitória inicia venda de ingressos para o jogo contra o Criciúma

Líder do Campeonato Brasileiro da Segunda Divisão, com 25 pontos conquistados, o Vitória espera o Barradão lotado para o confronto contra o Criciúma, em partida programada para domingo, 11, às 18h, pela décima segunda rodada.

Pensando nisso, a diretoria do clube liberou nesta quinta-feira, 8, a venda dos ingressos que darão direito a acessar a praça esportiva para acompanhar o duelo contra o time catarinense, que pode valer uma briga direita pela liderança.

No primeiro dia, a venda está concentrada no site e no dia do jogo será aberta a bilheteria do palco do jogo a partir das 10h.

Internet (para não sócios) www.futebolcard.com Quinta-feira a sábado: 24 horas Domingo: até às 19 horas

Postos físicos

Shopping Capemi (Loja do Leão) Quinta e sexta-feira: das 10h às 18h Sábado: das 10h às 16h

Shopping Paralela (Loja do Feirão), Shopping Salvador (Loja Oficial) e Salvador Norte Shopping (Loja Oficial) Quinta, sexta-feira e sábado: das 10h às 21h

Bilheterias do Barradão Domingo: das 10h às 19h

Preços Arquibancada

Inteira: R$80,00 | Meia: R$40,00 Cadeira Inteira: R$120,00 | Meia: 60,00

Sócio Vermelho e Preto

Arquibancada R$32,00 Cadeira R$48,00

Visitante Arquibancada

Inteira: R$80,00 | Meia: R$40,00

Criança Acesso gratuito até 12 anos, desde que acompanhado pelos pais ou responsável e mediante comprovação de documento