Vitória recebe Tombense para confirmar liderança da Série B

Daqui para frente, os percursos trilhados pelo Vitória serão ainda mais decisivos na briga pelo acesso à Série A e pelo título do campeonato. Cada passo é fundamental nesse horizonte, o que tem sido reforçado pelo técnico Léo Condé, em seus próprios termos, como “trabalhar jogo a jogo”.

O Rubro-Negro, que segue na liderança, enfrenta o Tombense, 18º colocado, hoje, no Barradão, pela 30ª rodada da competição, na última partida em casa contra equipes sem chances de subir de divisão.

Incorporar a ideia de um passo por vez também tem sido um esforço da comissão técnica no cotidiano do Leão em relação ao título. Embora, internamente, os jogadores expressem o desejo de conquistar a taça e, portanto, “entrar para a história do clube”, como disse o ponta Mateus Gonçalves em entrevista recente, o sentimento construído é o da cautela.



O próprio presidente do clube, Fábio Mota, falou, no começo da semana, em sua participação no programa Nação Rubro-Negra, do jornalista Anderson Mattos (Canal do Dinâmico, no YouTube), que toda a preparação foi feita visando o acesso, reconhecendo que a reta final não será fácil. Dos próximos nove jogos, o Vitória vai pegar seis dois oito primeiros colocados, ou seja, adversários diretos – quatro deles na Toca e dois fora.



Para o duelo com a equipe mineira, o time terá uma série de desfalques. Os laterais Zeca e Railan não jogam, assim como o volante Matheus Trindade, que estão contundidos. O meio-campista, emprestado ao Rubro-Negro, já não entraria na partida por conta de questões contratuais relacionadas ao Gavião Carcará.



Possibilidades



O técnico Léo Condé precisará, portanto, improvisar na lateral-direita. A tendência é que Yan Souto, zagueiro, atue exercendo essa função. Outras possibilidades de improviso também não estão descartadas.

“Possivelmente vamos ter que improvisar. Já trabalhamos algumas alternativas ao longo da semana, e espero que quem for para campo possa corresponder à expectativa. O mais importante é que temos um grupo que oferece opções, mesmo que com improvisações. São jogadores versáteis que têm correspondido quando solicitados”, avaliou o treinador rubro-negro.



Embora o Tombense seja a equipe que o Leão ainda vai enfrentar que ocupa a pior posição na tabela, Condé acredita que será uma partida difícil. “Não tem vida fácil. O Vitória está na liderança, mas não teve vida fácil para a gente. Imagina para as outras equipes. A gente já fez gols no

fim dos jogos, mas também já fizemos no início. É a competição. O importante é estar focado o jogo inteiro, do começo ao fim. Sabemos que vai ser um jogo difícil contra o Tombense. Tudo pode acontecer e temos que entrar muito atentos e focados para evitar surpresas. Não tem jogo fácil. Independente da posição do adversário”, acrescentou.

No ataque, uma dúvida durante a semana era a presença de Mateus Gonçalves ou Iury Castilho na ponta esquerda. O primeiro vem sendo o titular nos confrontos mais recentes, enquanto o segundo entrou no jogo com o Ituano e marcou nos últimos minutos da partida. A tendência é que Gonçalves siga na titularidade, porém, ao ser questionado, o técnico preferiu deixar em aberto.



“Sempre existe a possibilidade de mudança. Em razão de lesão, de cartão ou da análise do adversário. A gente sempre pensa em manter uma base, principalmente quando essa base vai bem. Não somente pela questão do gol, o Iury é um jogador que já fez bons jogos e teve boas participações. Um jogador que, como todos os outros, está apto para iniciar ou entrar no decorrer da partida”, disse.



A torcida pretende realizar uma grande festa no Barradão. Os torcedores estão organizando um corredor de apoio durante a saída da concentração e a chegada do elenco ao estádio. Para Condé, esse apoio tem sido central para a grande campanha, de líder, do Leão.

“A gente fica muito feliz de caminhar com essa parceria com a torcida. Desde o início da competição, a torcida abraçou a equipe e vem demonstrando sua força, sua energia. É algo determinante para nossa boa campanha”, completou.