Vitória recusa proposta milionária por zagueiro campeão; saiba quem | A TARDE

Disposto a manter os destaques da campanha história de 2023 na Série B do Campeonato Brasileiro, o Vitória recusou uma proposta vinda do futebol europeu pelo zagueiro Wagner Leonardo. Os números, apesar de ultrapassarem a casa do milhão, não foram o suficiente para que o Leão abrisse mão do zagueiro-artilheiro, que marcou cinco gols na Segundona.

Conforme noticiado pelo UOL e confirmado em apuração do Portal Massa!, o interesse veio de uma equipe da Rússia, que não foi divulgada, assim como o valor. A proposta oficial pelo atleta foi veementemente negada pela direção do Leão, que não a achou suficiente para se desfazer de um dos ativos mais valiosos do elenco.

Conforme revelado pelo presidente Fábio Mota, a multa de Wagner Leonardo é de 5 milhões de euros, equivalente a cerca de R$ 26 milhões.

*Com informações do Portal MASSA!