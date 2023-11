Vitória volta aos treinos visando cravar o acesso ainda no domingo | A TARDE

Após folga no fim de semana e na segunda-feira depois da vitória diante do Sampaio Correia na sexta-feira, 20, o elenco rubro negro voltou aos treinos nesta terça-feira, 24, no CT Manoel Pontes Tanajura visando o confronto diante do Juventude, que será no domingo, 29, no Barradão.

O confronto do líder contra o 4°colocado será válido pela 34°rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, faltando quatro para o fim. O Leão da Barra soma 64 pontos, cinco a mais que o Sport e que o Atlético Goianiense, segundo e terceiro respectivamente, já o Juventude vem com oito pontos atrás.

Para iniciar as atividades, o elenco foi dividido em dois grupos. O grupo 1 foi formado pelos atletas que iniciaram a partida da última rodada, contra ao Sampaio Correia, e realizaram atividades de regeneração física comandadas pelo preparador físico Diego Kami Mura.

Já o segundo grupo, que contou com João Victor, realizou um treino coletivo com o campo reduzido após o aquecimento ministrado pelo preparador físico assistente Vinícius Franco.

Léo Condé, que acompanhou o treino na lateral do campo, não tomou a frente dos trabalhos desta terça, mas comandará o seguinte, da quarta-feira, 25.

O departamento médico confirmou a lesão muscular do atacante Iury Castilho, que não jogará contra o Juventude.

Já o zagueiro Yan Souto, que segue investigando uma hérnia abdominal, novamente não participou dos treinos coletivos. O atleta que se queixa de dor na região, fará exames de ultrassonografia e ressonância, para definir como será o tratamento.

“Provavelmente ao longo dessa semana a gente deve ter uma definição de uma possível necessidade cirúrgica ou não. Numa eventual situação cirúrgica, ele estará afastado do restante da temporada”, explica Dr.Luís Filipe Daneu, coordenador médico do clube.