Vôlei: Praia vence na estreia e vai às semifinais do Mundial de Clubes | A TARDE

Após cinco anos de espera, o Praia Clube está de volta às semifinais do Mundial de Clubes de Vôlei Feminino e segue firme em busca do título inédito. O time de Uberlândia (MG) garantiu, matematicamente, a classificação ao vencer o jogo de estreia contra o Sport Center (Vietnã), por 3 sets a 0 (parciais de 25/10, 25/22 e 27/25), nesta quinta-feira (14), em Hangzhou (China). A equipe será a única representante do Brasil na reta final da competição.

O Praia volta à quadra às 3h (horário de Brasília) desta sexta (15) contra o Vafibank (Turquia), no último duelo da primeira fase, que definirá a liderança do Grupo B. Já a semifinal será no sábado (16).

O destaque em quadra no duelo desta quarta (14) ficou por conta da oposta Tainara, que anotou 24 pontos para o Praia, 22 deles no ataque e o restante no saque.

Minas se despede do Mundial

Quem também entrou hoje em quadra foi o Minas, eliminado após a segunda derrota seguida na primeira fase. O time mineiro enfrentou uma pedreira: o Eczacibasi (Turquia), um dos favoritos ao título. Perdeu por 3 sets a 0 (25/19, 25/11 e 25/18) e deu adeus ao sonho do primeiro título na competição. A principal pontuadora foi a sérvia Tijana Boscovic, com 17 acertos para o time turco, bicampeão do torneio.