Walter: Do peso ao protagonismo em série do YouTube

O jogador Walter, famoso no cenário futebolístico por suas atuações enquanto estava acima do peso ideal, desempenhou um papel central em uma série veiculada no YouTube. Essa série foi produzida após um convite feito pelo jornalista Duda Garbi, e teve como objetivo acompanhar a jornada de perda de peso do ex-atleta que já teve passagens por times como Goiás, Internacional, Fluminense, Athletico-PR e Vitória. Os quatro episódios, gravados ao longo de um mês, detalham o esforço de Walter em reduzir 11 kg de peso corporal.

Como gratificação, Walter foi contemplado com uma quantia de R$ 11 mil. Recentemente, o atleta firmou contrato com o São Borja, equipe que integra a terceira divisão do futebol gaúcho. Essa decisão veio após o anúncio de sua aposentadoria do futebol de campo no ano anterior.

A proposta da série era acompanhar e apoiar Walter em sua jornada de emagrecimento de maneira saudável. Como estímulo para essa perda de peso, a série estabeleceu uma recompensa de mil reais para cada quilo reduzido. Isso resultou em um total de R$ 11 mil depositados na conta do jogador, o qual recebia um salário que era inferior à metade dessa quantia durante sua passagem pelo Pelotas, seu clube anterior.

Na série, é possível observar Walter contando com o suporte de psicólogos e nutricionistas, além de seguir de perto a programação de treinos enquanto estava no Pelotas, o clube que ele representava no período em que a produção foi realizada.