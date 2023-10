Wembanyama e Holmgren protagonizam duelo de "futuros" na pré-temporada | A TARDE

O confronto entre Oklahoma City Thunder e San Antonio Spurs deu o que falar na noite desta segunda-feira, 10, em partida válida pela pré-temporada da NBA, que começa no dia 24 de outubro. Em uma só quadra, o francês Victor Wembanyama, número 1 do Draft de 2023 e Chet Holmgren, número 2 de 2022, se enfrentaram em uma partida digna de gigantes, literalmente.

Wembanyama, do Spurs, com seus 2,24m, enfrentou o Holmgren de 2,16m, que viu a sua equipe sair vencedora por um placar de 122 a 121 no primeiro jogo das equipes na pré-temporada.

Os jogadores que são cotados como o "futuro da NBA" dividiram as quatro linhas por somente 16 minutos, mas foi o suficiente para que o público presente no Paycom Center enlouquecesse com as enterradas e cestas de três das novas estrelas da competição. Em conjunto, os atletas marcaram 41 pontos, uma média de 2,56 pontos por minutos.

No primeiro quarto, o pivô do Spurs brilhou, anotando 10 pontos e um bloqueio com um aproveitamento espetacular, 4 cestas anotadas em 5 tentativas. Apesar de não ter somado muitos minutos nos quartos seguintes, o francês atingiu a marca de 20 pontos com cinco rebotes, nada mal para os seus 2,24 de altura, não acha?

Para dividir os holofotes, Wembanyama precisou lidar com o americano Holmgren, que mesmo com alguns centímetros a menos, fez uma partida a altura. O camisa sete anotou 21 pontos e nove rebotes tomados em 16 minutos na quadra, além de conseguir cravar sete dos 10 arremessos em quadra.

Para alcançar o ritmo que a temporada regular merece, os jogadores voltam as quatro linhas novamente nesta semana. O Thunder jogará contra o Pistons na quinta-feira, 12, às 20h, enquanto pelo Spurs, Wembanyama enfrentará o atual campeão da conferência Leste, Miami Heat, às 20h30 da sexta-feira, 13.