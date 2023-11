Werner diz que agressores serão identificados: "imagens à disposição" | A TARDE

Em cerimônia realizada pela Secretaria de Segurança Pública (SSP), na noite desta segunda-feira, 23, o secretário estadual de segurança pública, Marcelo Werner, revelou que imagens ajudarão nas investigações para identificar os criminosos que agrediram um torcedor do Vitória no último sábado, 21.

Dois homens, um deles com a camisa do Bahia, abordaram a vítima na portaria de um condomínio no bairro da Graça, em Salvador, e iniciaram as agressões, com o objetivo de tomarem a camiseta do rubro-negro, que fazia alusão à uma torcida organizada do Vitória.



“Todo o sistema de monitoramento que tem na cidade, não só o reconhecimento, é colocado à disposição e ajuda nas investigações das forças de segurança. Então, o procedimento já instaurado na polícia civil e as imagens que nós temos, seja do público, seja do privado, estarão à disposição para auxiliar na identificação desses criminosos”, disse Marcelo Werner ao Portal A TARDE.



O Esporte Clube Bahia disse ao Portal MASSA! que lamenta o ocorrido e é contra qualquer tipo de violência. Já o Vitória, por meio de nota, repudiou a agressão e reforçou que o time não representa a torcida organizada dos Imbatíveis, além de reiterar que esse é um caso de polícia.