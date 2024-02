Yastremska vence Noskova e vai às semifinais do Aberto da Austrália | A TARDE

A ucraniana Dayana Yastremska venceu a tcheca Linda Noskova em dois sets nesta terça-feira (quarta-feira 24, em Melbourne) e se classificou para as semifinais do Aberto da Austrália.

Na Rod Laver Arena, a número 93 do mundo quebrou três vezes o serviço da adversária para vencer por 6-3 e 6-4 em 78 minutos, e enfrentará a russa Anna Kalinskaya ou a 12ª cabeça-de-chave, a chinesa Zheng Qinwen, nas semifinais.

Yastremska é a primeira tenista vinda do qualifying desde a australiana Christine Matison, em 1978, a chegar às semifinais do Grand Slam que abre a temporada.

"É bom fazer história, porque naquela época eu nem tinha nascido (…) estou super feliz", disse a ucraniana logo após o duelo.

"Joguei bem, mas realmente não senti que estivesse fazendo uma partida estupenda", disse a tenista que reconheceu que com todo o cansaço "o que restava era lutar".

Yastremska enfrentou uma dura batalha para chegar ao quadro principal no Melbourne Park, vencendo todas as três partidas de classificação.

Mas ela deu um passo ainda mais surpreendente quando começou o primeiro Grand Slam da temporada ao derrotar a campeã de Wimbledon e sétima cabeça-de-chave Marketa Vondrousova na primeira rodada, e eliminando a bicampeã Victoria Azarenka na quarta fase.

A tcheca Noskova, número 50 do mundo, também lutou para chegar às quartas de final, incluindo a vitória contundente sobre a número 1 do mundo, Iga Swiatek, na terceira rodada.

Noskova, de 19 anos, se impôs primeiro neste duelo das quartas de final, quebrando o saque no terceiro game, mas sua adversária revidou e empatou em 2 a 2.

Outra quebra no oitavo game para Yastremska lhe deu a oportunidade de sacar para vencer o set, e a ucraniana respondeu sem cometer nenhum erro.

O momento chave do segundo set veio no sétimo game, quando Yastremska acertou um backhand vencedor que superou Noskova confirmando o break point e depois encaminhando a vitória sem grandes surpresas.

A jovem de 23 anos, que alcançou o 21º lugar como sua melhor posição no ranking da WTA, foi inocentada de doping em junho de 2021, depois de um recurso após um primeiro teste positivo.

