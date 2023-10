Bombardeios israelenses em Gaza mataram mais de 2.300 pessoas | A TARDE

Os ataques israelenses na Faixa de Gaza mataram 2.329 pessoas, informou o Ministério da Saúde palestino do Hamas, neste doming, 15.

Segundo esta fonte, 9.042 pessoas também ficaram feridas nos bombardeios de represália ao ataque do Hamas a Israel em 7 de outubro. Um relatório anterior informou sobre mais de 700 crianças mortas em Gaza desde essa data.

Além disso, cerca de um milhão de pessoas tiveram de abandonar suas casas na Faixa de Gaza, devido à guerra, informou a Agência da ONU para os Refugiados Palestinos (UNRWA) neste domingo.

Israel urgiu os habitantes do norte do território palestino sitiado - onde vive cerca de 1,1 milhão de pessoas em uma população total de 2,4 milhões - a fugirem para o sul, à espera de uma ofensiva terrestre para destruir o centro de operações do movimento islâmico.