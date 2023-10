Chefe do Hamas acusa Israel de 'crimes de guerra' em Gaza | A TARDE

O chefe do movimento islâmico palestino Hamas, Ismail Haniyeh, acusou Israel, neste sábado (14), de cometer "crimes de guerra" na Faixa de Gaza, um enclave palestino incessantemente bombardeado pelo Exército israelense desde o ataque do Hamas contra Israel em 7 de outubro.

"As atrocidades israelenses constituem crimes de guerra e violações flagrantes do direito internacional", disse Haniyeh em uma carta aberta dirigida ao secretário-geral da ONU, António Guterres, conforme comunicado publicado no site do movimento islâmico palestino.