"Estamos destruídos", diz brasileiro em Gaza após suspensão de lista | A TARDE

Pessoas que esperam pelo momento de deixar a Faixa de Gaza estão passando por dificuldades além dos ataques do exército de Israel. Segundo Hasan Rabee, de 30 anos, o local está sem água, energia, combustível e gás de cozinha. Ele faz parte do grupo de 34 brasileiros que aguardam para retornar ao Brasil.

Na madrugada deste domingo, 5, o embaixador do Brasil na Palestina, Alessandro Candeas, disse que não haveria lista de nacionalidades autorizadas para deixarem Gaza.

"A gente está destruído. É cada dia pior do que o outro. A gente come uma vez por dia, não tem gás de cozinha. As coisas estão complicadas. Não temos água encanada, nem energia", contou Rabee.

Das 34 pessoas que aguardam para retornar ao Brasil, 24 são brasileiros e outros sete são palestinos com Registro Nacional Migratório, enquanto três são palestinos. O grupo conta com 18 crianças, 10 mulheres e seis homens e estão divididos nas cidades de Rafah e Khan Younis.

"Nesses 30 dias de conflito não temos previsão de saída. A gente está com esperança de na quarta-feira poder sair daqui", afirmou o homem.

O acordo para a saída de estrangeiros de Gaza começou na quarta-feira passada. Até o momento, nenhum brasileiro foi autorizado a deixar a região de guerra. Segundo a embaixada de Israel no Brasil, eles estão "fazendo absolutamente tudo que podem e que está ao seu alcance para que todos os estrangeiros deixem a Faixa de Gaza o mais rapidamente possível".

Ainda segundo eles, a saída de estrangeiros da Faixa de Gaza está sendo atrasada pelo grupo Hamas.