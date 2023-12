Gaza é o 'inferno na Terra', afirma diretor da ONU durante visita | A TARDE

Os civis da Faixa de Gaza sofrem o "inferno na Terra", afirmou nesta terça-feira (12) o diretor da Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados Palestinos (UNRWA), durante uma visita ao território palestino governado pelo Hamas, que está em guerra contra Israel.

"De volta a #Gaza, tragédia sem fim e cada vez mais profunda. As pessoas estão por todas as partes, moram nas ruas, precisam de tudo. Imploram por segurança e pelo fim deste inferno na Terra", escreveu Philippe Lazzarini na rede social X.

Ele acrescentou que UNRWA enfrenta uma "situação impossível".

O Ministério da Saúde da Faixa de Gaza anunciou que mais 18.200 pessoas morreram e quase 50.000 ficaram feridas desde o início da guerra entre Israel e Hamas.

O conflito começou em 7 de outubro, quando milicianos islamistas entraram no sul de Israel, matando quase 1.200 pessoas, a maioria civis, e sequestrando 240.

Israel bombardeia o território palestino desde então e, no dia 27 de outubro, iniciou operações terrestres no enclave, com o objetivo de aniquilar o Hamas.