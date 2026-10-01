Leilão tem imóveis de luxo a partir de R$ 25 mil; veja como participar

 Encontrar um imóvel por um valor abaixo do mercado pode ser uma oportunidade para quem está de olho em uma casa, apartamento, terreno ou espaço comercial. Em outubro, o Bradesco realiza quatro leilões com 41 propriedades disponíveis, distribuídas por 12 estados brasileiros. Os lances iniciais partem de R$ 25 mil e chegam a R$ 2,2 milhões, conforme o imóvel e a modalidade do leilão. Os eventos serão realizados de forma online, em parceria com a Mega Leilões. O primeiro evento acontece no dia 8 de outubro, às 14h, e terá 20 propriedades disponíveis. Os imóveis estão localizados em Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e São Paulo.