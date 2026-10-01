Encontrar um imóvel por um valor abaixo do mercado pode ser uma oportunidade para quem está de olho em uma casa, apartamento, terreno ou espaço comercial. Em outubro, o Bradesco realiza quatro leilões com 41 propriedades disponíveis, distribuídas por 12 estados brasileiros.
Os lances iniciais partem de R$ 25 mil e chegam a R$ 2,2 milhões, conforme o imóvel e a modalidade do leilão. Os eventos serão realizados de forma online, em parceria com a Mega Leilões.
O primeiro evento acontece no dia 8 de outubro, às 14h, e terá 20 propriedades disponíveis. Os imóveis estão localizados em Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e São Paulo.
Leilão tem imóveis de luxo a partir de R$ 25 mil; veja como participar