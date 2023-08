88,4% consideram inviável comprar imóvel com juros superiores a 11%

A Selic, taxa básica de juros da economia brasileira, tomou os noticiários na última semana com a primeira redução após três anos de aumentos consecutivos. O Conselho de Política Monetária do Banco Central (Copom) definiu o índice de 13,25% ao ano. Uma redução de 0,5 ponto porcentual, maior do que o 0,25 estimado pelo mercado. Apesar disso, o índice ainda é considerado inviabilizador de financiamentos imobiliários para grande maioria dos brasileiros. Foi o que apontou uma pesquisa realizada pela Brain Inteligência Estratégia, a pedido da Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias (Abrainc). Segundo estudo, 88,4% dos entrevistados afirmaram não conseguir adquirir um imóvel com juros superiores a 11% ao ano.

Desde maio de 2017, a Selic não chega a esse patamar. Como serve de parâmetro para outras taxas praticadas no mercado, ela afeta pelo menos 49% das compras de imóveis – índice que, segundo a pesquisa, representa as aquisições utilizando financiamento. Outros 41% optam por pagar à vista, justamente como uma forma de negociar um preço mais favorável e evitar os juros e taxas associados a um financiamento imobiliário.

A pesquisa apontou ainda que os mais afetados pelas taxas são aqueles com salário até R$ 4 mil. Eles representam 65% do grupo que acaba recorrendo ao financiamento. São eles também os que mais adquirem casas e apartamentos para uso próprio, totalizando 75% dos entrevistados nessa faixa salarial. Já os que têm rendimentos acima de R$ 29 mil são os que mais adquirem imóveis para investimento, representando 29% desse grupo.

Apesar dos dados, a Abrainc considera positiva a redução de 0,5 ponto percentual na Selic. Para o presidente da associação, Luiz França, a queda é essencial para a incorporação imobiliária e construção civil, já que os financiamentos habitacionais de imóveis de médio e alto padrão são os mais impactados pela taxa básica de juros.

Ele, no entanto, defende que outras medidas ainda devem ser adotadas pelo Banco Central. “Uma delas é a ampliação dos recursos da poupança que são direcionados obrigatoriamente ao financiamento de imóveis dos atuais 65% para 70%”, explica o presidente.

França chama atenção também para o impacto que os juros altos têm no custo das empresas do mercado imobiliário e da construção civil, já que elas costumam depender de financiamentos para realizar seus projetos.

A assistente de comunicação Julya Ferreira se prepara desde 2017 para comprar seu imóvel. O objetivo sempre foi recorrer a um financiamento, mas, nos últimos anos, ela percebeu que vai precisar ser mais flexível na escolha do bairro e atrasar os planos por, pelo menos, mais três anos. Entre os motivos, estão as taxas de juros oferecidas no mercado.

“Acabou ficando em segundo plano por conta da pandemia e dos efeitos econômicos dela. Agora o sonho voltou, mas, claro, só vou fazer isso quando as taxas de juros despencaram mais. Há alguns anos tínhamos a Selic na casa dos 2%, hoje já passamos dos 13%. Isso encarece muito as parcelas em um momento de perda de poder de compra. Inviabiliza meu sonho”, afirma.

Segundo o diretor de patrimônio do Conselho Regional de Corretores de Imóveis da Bahia (Creci-BA), José Alberto Vasconcelos, os consumidores não costumam analisar a taxa em si, mas sim o valor total das parcelas, incluindo os juros. No final das contas, o que vale, segundo o especialista, é se, com aquela taxa, a prestação vai caber no orçamento familiar.

“O financiamento é o que viabiliza a compra. Hoje, é muito difícil encontrar alguém que tenha dinheiro para pagar à vista. Essas taxas inviabilizam a aquisição, só compra mesmo quem está com muita necessidade. Muita gente não só adiou, mas deixou de comprar. Isso acabou jogando o mercado lá para baixo”, diz Vasconcelos.

Para Vasconcelos, a redução ainda é insuficiente, mas ele acredita que já é o início e representa uma tendência de queda. É nisso que Julya está confiando. O atraso dos planos, para a assistente, acabou sendo visto como uma decisão acertada após o que ela interpretou como um sinal de que, daqui para frente, as condições de pagamento podem melhorar.

Alta da demanda

Já o corretor Joaquim Torres preferiu comprar logo e adquiriu recentemente um imóvel na planta. Ele até pensou em postergar um pouco mais justamente por conta dos juros, mas a esposa o convenceu. Para ele, taxas atrativas devem ser, pelo menos, abaixo de 10%.

A decisão foi tomada já sabendo que, quando chegasse o momento de pagar as parcelas do financiamento, o casal iria tentar renegociar os juros com base nas novas taxas ou fazer portabilidade para um banco com condições melhores.

“Não é tão comum fazer isso. Se as parcelas estão cabendo no orçamento, as pessoas se acomodam. Só fazem se começar a apertar ou se receber a orientação de um advogado ou corretor. Mas não tem dificuldade, os bancos estão disputando esse mercado”, analisa Torres.

Corretor há mais de 10 anos na imobiliária NNova, ele acredita que, apesar da escalada da taxa de juros nos últimos anos, o mercado não teve uma redução tão drástica na demanda, se manteve estável. Por outro lado, agora, com a queda na Selic, a expectativa dele é que o movimento aumente.

Torres, no entanto, adverte os mais otimistas. De acordo com ele, é possível que o mercado responda à demanda aumentando os preços. “Com a queda da Selic, a procura deve aumentar e, pela lei da oferta e demanda, os preços podem acabar subindo também. Com as taxas de juros mais altas, tinha pouca gente procurando e, para o imóvel não ficar desocupado, muitos deles passaram a ser oferecidos com preços mais atraentes”, prevê o corretor.