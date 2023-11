Acessibilidade ainda é um desafio nos condomínios | A TARDE

A implementação de medidas de acessibilidade em condomínios é essencial para tornar esses ambientes inclusos e acolhedores, no entanto, alguns espaços dentro da área residencial ainda carecem dessas medidas e cuidados para garantir a segurança dos moradores. Com mais de 60 milhões de brasileiros vivendo em condomínios, segundo levantamento da Associação Brasileira de Síndicos e Síndicos Profissionais (Abrassp), esses locais devem ofertar rampas, corrimãos, sinalizações adequadas, e a devida atenção às dimensões dos espaços são fundamentais para assegurar que todos tenham acesso irrestrito a todas as partes do condomínio.

Alba Sena, arquiteta e co-autora do livro Acessibilidade: 14 profissionais e 1 propósito, diz que a falta de implementação de medidas de acessibilidade ainda ocorre principalmente nas entradas e circulações e as áreas comuns como piscina, parques, sanitários, vestiários, salão de festas, espaço gourmet, quadras e academia de ginástica.

A arquiteta acredita que isso ocorre porque ainda há locais que são feitos com o desconhecimento da legislação vigente. “Acredito que, por ser de desconhecimento de diversos profissionais sobre estas leis, a acessibilidade é um conceito em evolução, então meu desejo é que mais informação seja disponibilizada para que mais e mais pessoas entendam seus direitos e que os profissionais projetem corretamente”.

Augusto Fernandes, engenheiro que atuou como coordenador de acessibilidade do Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016 e também coautor do livro Acessibilidade: 14 profissionais e 1 propósito, aponta que mesmo grande parte dos espaços promovendo medidas inclusas, ainda percebe que é necessário tomar cuidado ao planejar as inclinações e dimensões, devendo seguir as normas técnicas que os profissionais da construção civil têm conhecimento.

Para promover segurança, o engenheiro diz que as rampas devem atender alguns requisitos, como inclinação adequada e espaço suficiente, e em uma rampa com especificação de 8,33%, é recomendado 1,20 cm à 1,50 cm para ter um bom fluxo de vai e vem pelo cadeirante. Nas sinalizações, enfatiza que é importante ter o pictograma, que é um desenho ilustrativo e universal e as vagas em estacionamento ou garagens devem ser reservadas 2% do total das vagas comuns para acessibilidade.

“Onde a pessoa tiver e olhar para ele, ela vai entender ao que se refere. Então, onde tiver essa sinalização, há necessidade também da sinalização em alto relevo e também em braile", explica.

O síndico profissional Robson Carvalho comenta que nos condomínios que atua, há como principais medidas de acessibilidade rampas para cadeirantes, vagas preferenciais e o piso tátil. Robson ressalta que outros fatores podem ser pensados para que o ambiente promova inclusão. “São de extrema importância piso nivelado e ambiente bem iluminado para evitar acidentes. Houve uma melhoria, mas precisamos avançar mais nas vias estruturantes”, declara.

Augusto Fernandes também menciona que é importante que os projetos sejam desenvolvidos com o desenho universal, para que haja assim um espaço igualitário e que atenda as demandas de todos os moradores. O engenheiro é cadeirante desde 1992, e no local em que vive, sinaliza algumas falhas no projeto porque o edifício foi entregue em 2017, um ano antes da exigência do decreto que estabelece as medidas necessárias para a promoção de acessibilidade em qualquer espaço residencial.

“O apartamento aqui foi entregue em 2017, então não tinha essa exigência do decreto. Com isso, a gente não tem vagas de condomínio. Falta uma área específica para cadeiras de rodas na área de resgate, mas o apartamento eu consegui fazer algumas adequações inclusive durante a obra, e basicamente eu consigo viver bem. Logicamente, se tivesse que construir novamente, teria dado algumas outras orientações aqui. O projeto em si eu não participei, então poderia ter sido melhor apesar de estar acima da média de muitos edifícios”.

A legislação

Em relação à legislação, o Decreto nº 9.451, de 26 de julho de 2018, estabelece a obrigatoriedade de tornar todos os espaços residenciais acessíveis, promovendo a inclusão e a adaptabilidade em seus ambientes. Para o engenheiro Augusto Fernandes, esse decreto é muito importante porque a partir de 2018, os edifícios passaram a fazer seus projetos já com estruturas adaptadas para atender a todos os moradores.

“Foi necessário 2 anos para as construtoras se adequarem ao decreto. Em um projeto antes de 2018, se ele já tiver sido aprovado, não será necessário que se adeque ao decreto. Mas agora já é obrigatório que a construtora na aprovação do projeto entregue uma planta acessível. Então o proprietário hoje, ao comprar o imóvel, tem essa planta acessível e pode adequar-se à maneira como ele gostaria, de acordo com o tipo de deficiência que ele tem”, acrescenta Augusto Fernandes.

