Três em cada quatro brasileiros elegem a casa para assistir o Brasil

Pesquisa encomendada pela plataforma imobiliária QuintoAndar revela que três em cada quatro brasileiros (77%) elegem o aconchego do lar como o lugar preferido para assistir aos jogos do Brasil na Copa do Mundo deste ano. Segundo o levantamento, a casa de amigos e parentes aparece na segunda posição, com 37% das citações; bar / restaurante e local de trabalho são citados por 26% e 22%, respectivamente; e 10% apontam “evento privado”, como fan fests, como o local ideal.

O estudo foi realizado pela empresa especializada em pesquisa de mercado online Offerwise, com 1.500 entrevistados, em todas as regiões do país, entre 24 e 27 de outubro. A margem de erro é de 3 pontos percentuais. 33% dos participantes afirmam se planejar “muito” para o evento festivo.

Para o diretor de Comunicação da QuintoAndar, Bruno Rossini, a pesquisa “reforça a importância da casa para as pessoas como o lugar predileto para eventos mais especiais das nossas vidas”. “A pandemia ajudou a ressignificar essa relação e transformar ainda mais o papel da moradia para os brasileiros. A casa não é apenas o lugar onde se come e onde se dorme. É também o espaço para celebrar e dividir conquistas, passar os momentos mais emocionantes das nossas trajetórias e compartilhar vivências”, diz Rossini, por meio da assessoria de imprensa.

Entre as principais “preocupações” dos entrevistados com a preparação para o evento em casa estão “como organizar” (65%); “acompanhar a tabela das partidas” (56%); “pensar nas comidas e bebidas para o momento do jogo” (54%); “assistir programas esportivos” (53%); além de “comprar produtos relacionados” (44%).

Aposta na decoração

Para entrar no clima de festa, a decoração da casa é fundamental para tornar o ambiente mais leve, divertido e descontraído, é o que explica a empresária Ana Cristina Andrade, sócia no Espaço Sob Medida Decoração. Ela conta que, para atender à demanda, a loja está repleta de itens para o Natal, e que preferiu trabalhar somente com as cores do Brasil. Os tons, segundo Ana, estão nas almofadas, mantas, flores, vasos e outros objetos de decoração, “que podem ser guardados e usados em qualquer período do ano”.

De modo semelhante, a proprietária da Empório Décor e Empório Coworking, Elis Piñón, fala que a procura de itens com a temática da copa tem sido significativa, mesmo com o campeonato este ano acontecendo fora de época, e muito próxima das festividades de fim de ano, como o Natal, por exemplo. Ela comenta ainda os adereços mais vendidos.

“Os clientes têm comprado mais balões e adereços de decoração. Os aniversários em novembro estão todos com a temática do futebol, seja a criança que quer comemorar na escola, seja o adulto que deseja brindar em casa, dentro de um contexto tematizado e muito gostoso que nós vivemos a cada quatro anos”, conta.

A designer de interiores Luciana Galvão comenta o que pode ser feito para, por exemplo, deixar o hall de entrada decorado com as cores verde e amarelo. “É importante lembrar que ainda estamos em tempo de Covid e que, mesmo que não estivéssemos, ainda bem que nós absorvemos a cultura da higienização das mãos. Então, é ótimo que se deixe no hall de entrada vidros de álcool em gel, se for transparente, você pode decorar com fitas coloridas e até bandeirinhas do Brasil”, diz.

Ela fala também que, nesse espaço de entrada da casa, pode-se substituir o tapete por uma das cores da bandeira do Brasil, e dispor uma cesta com adereços.

“O primordial é unirmos as pessoas no momento onde todo mundo é brasileiro e torce pelo mesmo time. Um hall afetuoso e bem cuidado funciona muito bem, tanto no período da Copa quanto em qualquer outro momento”, frisa Luciana.

Arrumação da mesa

Outra alternativa é “montar” mesa para almoço ou jantar, como aponta a designer de interiores Marcela Neri. Ela diz que unir o verde e amarelo, que são cores “simbólicas desse evento festivo”, com a temática tropical pode ser uma boa opção de decoração. “Os elementos de referências a frutos tropicais típicos empresta à mesa uma brasilidade que encanta. Frutos, como bananeira e coqueiro podem estar presente em estamparias nos guardanapos, adornos, taças, além dos materiais naturais, que podem trazer textura e sofisticação com detalhes em bambu e palha nos jogos de sousplat e talheres”, diz.

Para aqueles que preferem usar outros tons que não os tradicionais, a profissional dá uma sugestão. “Tão bonito quanto os tons em verde e amarelo é o azul. Presente na bandeira, ele pode ser uma saída para quem quer fugir um pouco dos mais tradicionais, utilizando como um tom predominante ou adicionado a mesa como um elemento dentro de uma paleta maior, ou podendo ser nos itens decorativos ou peças como os talheres e taças”, explica.

Para quem mora em um local menor, a personal organizer Nalini Grinkraut, certificada pela especialista japonesa Marie Kondo, diz o que fazer para deixar a casa mais funcional e organizada nos dias dos jogos.

“É possível afastar e colocar alguns móveis na parede, onde você consegue abrir o espaço para que caibam mais pessoas. E isso varia muito do layout de cada casa, mas uma vez que você tenha uma boa organização, é possível acomodar de forma confortável os visitantes”, conta Nalini.

Ela destaca ainda que quando um ambiente está constantemente limpo e organizado, a tarefa de arrumar todo o local depois de um evento fica bem mais fácil. “Se o ambiente estiver organizado, eu digo que a bagunça que vai criar naquele momento é temporária e fácil. E se souber, na hora que acabar a programação, onde cada item vai ficar guardado, você vai ter 20 a 30 minutos para juntar esses materiais e devolver pro lugar”, comenta a especialista em organização.

*Sob a supervisão da editora Cassandra Barteló