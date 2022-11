Aqui e agora

Olha só eu tomando notas sobre a vida como se essa fosse a coisa mais importante a se fazer depois de escapulir de um redemoinho. Para quem vive num bairro chamado Dois de Julho e ainda por cima é torcedor do Bahia, a vida é assim mesmo: uma mistura de tensão e esperança, apreensão e alegria. Ainda com as unhas roídas pelo nervosismo de acompanhar o segundo turno das Eleições, uma semana depois estou terminando de detonar a ponta dos meus dedos.

É que o meu tricolor de aço, que passou a segunda divisão toda entre os times do grupo de acesso, tinha a remota possibilidade de não subir para a primeira divisão na última rodada do campeonato. Acontece que vencemos as Eleições e meu time também subiu.

No reflexo do espelho, vestindo a camisa do meu time, me vi assobiando (coisa rara) alguma canção que não me recordo. Lembro, sim, do sol brilhando mais forte no outro dia. Com o coração esperançoso, senti a vontade súbita de compartilhar com toda gente: Ei, pessoal. O ar está mais fresco esses dias, venham sentir.

Nos últimos anos, apesar do grande esforço para sobreviver com alguma alegria em meio à barbárie ufanista, acordava muitas vezes exausto. A sensação era de estar aprisionado em um mundo cujos absurdos eram potencializados e reiterados todos os dias. A saída cada vez mais estreita. A vida é cheia de coincidências. Em certos momentos, me via igual a Adélia Prado achando que um ser superior havia me tirado a poesia: “Olho pedra, vejo pedra mesmo”. Hoje não.

O empenho da maioria dos brasileiros que escolheram pela reconstrução de um país para todas as pessoas fez emergir em mim um sentido de esperança nesse globo que gira solto no espaço. Sem esperança a gente não vive, faz qualquer outra coisa com uma vaga ideia de existência. Voltei a achar divertidas as imagens inusitadas formadas pelas nuvens.

Tem quem queira abraçar caminhão, eu quero abraçar as pessoas. Não qualquer pessoa, é verdade. Quero abraçar aquelas cujo afeto, carregado de memória, foi fundamental para recolocar a vida no patamar civilizatório que ela deveria sempre conservar: o da garantia da dignidade da pessoa humana.

Mesmo com a vitória da democracia, tem quem acredite ainda ser capaz de arrancar nossas esperanças de muitas formas violentas. Estão enganados. Os livros formam o muro de contenção contra a desumanidade. Os saberes ancestrais também ecoam pelo ar. A palavra, capaz de nos levantar, de nos reerguer nos momentos mais difíceis, também é ferramenta de combate contra os antidemocráticos chiliquentos.

Apesar dos escombros, estamos de pé. Sim, estamos de pé. Reavaliando o tempo estranho pelo qual atravessamos e que ainda não findou. Recuperando o direito de lembrar e homenagear as pessoas queridas que povoam nossas memórias. Ainda limpando as poeiras dos ombros, choramos agora de alegria. Nos olhamos um tanto céticos, é verdade, mas felizes. Estamos vivos, e esse é o nosso triunfo, aqui e agora.

*Evanilton Gonçalves é autor de O coração em outra América (Paralelo13S)