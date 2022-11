Ele não me dá descanso

Olho a parede em vão. Ele não está. Depois de anos de dedicação exclusiva, trabalho incansável, disciplina e pontualidade, resolveu que era hora de parar. Recusou-se a mais um minutinho, a mais um segundo. Nada de hora extra. Chega, já deu pra mim. Ele teria gritado, não fosse apenas um relógio de parede da cozinha.

No lugar da moldura redonda de fundo vermelho com ponteiros brancos, apenas o vazio. E ainda que eu saiba que ele não está mais ali, olho a parede novamente, buscando as horas. O azulejo pálido nada me diz. Recorro ao celular, mas não é a mesma coisa. Por que o tique-taque das horas na parede soa mais assertivo e resoluto?

Sua melodia me levará à casa da minha infância? Aos azulejos amarelinhos da cozinha, à geladeira antiga amarronzada, ao balcão que foi retirado para dar lugar a uma mesa de jantar em ambiente integrado? Não me lembro de como eram os ponteiros que marcavam o tempo daquela casa, mas toda moradia na infância tem um relógio pendurado na parede... ou na memória.

Eu sei que as horas estão por aí espalhadas feito decoração de Natal em novembro... No computador, no micro-ondas, no aparelho de TV por assinatura, no celular a tiracolo. Mas o relógio de parede, mesmo diante de toda essa tecnologia, ainda ocupa o lugar de maior destaque. É como o patriarca da família. Os jovens, com toda a engenhosidade e o frescor da idade, não superam a sabedoria do avô.

É ele quem nos conta se é cedo ou tarde para os nossos planos, se as tarefas do dia estão atrasadas ou não, se ainda dá tempo de ler mais um e-mail antes de entrar na reunião. As minhas manhãs são guiadas por esse senhor. Quando o primeiro foi embora, alguma coisa ficou faltando.

Não demorou para arranjar um substituto. Era preciso colocar ordem nas fatias do meu dia. Saiu o vermelhinho, entrou um tipo amadeirado, com ares de modernidade vintage – o que quer que isso signifique. Às 6h20 é quando o avisto a primeira vez. Às 7 horas, as crianças vão pra escola e tenho a casa silenciada, aquele momento só pra mim.

Dá tempo de fazer uma caminhada? Hoje o Sol escancarou-se no céu. Mas, espera, tenho mensagens pendentes de resposta, algumas notícias rápidas, aquela leitura. Quando me dou conta, só me resta sentar para trabalhar. O relógio engoliu os desejos junto com o café preto sem açúcar.

É incrível como os ponteiros mais parecem asas. Vai dando meio-dia e eu preciso largar o computador. Logo as crianças vão chegar. Varro a casa rapidinho, enquanto penso no texto da crônica que ainda vou escrever. Lembro do relógio, do tempo que passa, guardo no HD do lado direito da memória e volto pra cozinha. Ajeito o almoço, separo os pratos.

Ói eeeele... grita o cara do picolé na rua. Já decorei a entonação da voz. Todo dia ouço essa cantoria. Ói eeeele... E eu penso que, sim, é ele, o tempo que não me deixa parar. Vou lavando a louça que se acumula na mesma proporção das demandas, pensando no texto pra escrever ou ouvindo um podcast, uma palestra, uma aula para aproveitar cada minuto.

Olho o relógio; ou é ele que me olha? O que tenta me dizer com essa cara de quem sabe das coisas? Só sei que ele não me dá descanso. A tarde escorre pelos dedos, enquanto digito algumas palavras e reviso mais um texto. As crianças não dão sossego; confabulam com o relógio de parede. Querem lamber os minutos feito raspa de sobremesa no prato.

Cai a noite no meu colo. Hora de parar, eu digo. O relógio me ouve, mas nem liga. Ele segue tique-taqueando noite adentro, dia afora...

*Jornalista e escritora