Escritores que participam da Bienal vêem novo caminho à cultura

No feriado de Finados, último dia 2, durante a Feira do Livro de Porto Alegre, a leitura que atores faziam da lenda gaúcha do Negrinho do Pastoreio para um público infantil foi interrompida por conta de uma briga iniciada por dois homens vestidos com a camisa da seleção brasileira. Segundo o jornal Zero Hora, a confusão começou porque não aceitavam o resultado da eleição presidencial no domingo passado.

Numa terra bem distante, na Cidade do Salvador, que deu o maior percentual de votos (70,73%) ao presidente eleito, Lula, entre as capitais, a Bienal do Livro da Bahia volta a acontecer esta semana depois de nove anos de ausência, sob a esperança de que com o novo governo fale-se e escreva-se mais sobre cultura, meio ambiente e ciência do que sobre armas.

Não à toa, a feira, que acontece no Centro de Convenções de Salvador, de 10 a 15 de novembro, traz nomes como o ambientalista Ailton Krenak, o neurocientista Sidarta Ribeiro e o ator e escritor Gregório Duvivier, além dos baianos Gilberto Gil, Ivete Sangalo e Lázaro Ramos, que se juntam a escritores de diferentes gerações, como Antônio Torres, Itamar Vieira Junior e Bárbara Carine.

"Combinamos novas vozes, autores de tradição que precisam ser relembrados, novas questões que estão sendo discutidas no país e problemas e ângulos que estão em destaque", declara a jornalista e escritora Joselia Aguiar, sobre seu trabalho de curadoria no Café Literário do evento.

Para a curadora, a Bienal volta no que considera ser o melhor momento possível no Brasil: "Conseguimos vencer as forças antidemocráticas através do voto. Eu acredito que o livro e a leitura voltarão a ser fortalecidos com o novo governo".

Joselia, que também é autora de Jorge Amado: uma biografia, destaca o fato de a bienal ser uma referência no setor e também do crescimento da cena literária no estado: "Na última conta que fiz, chegava quase a 50 festas e feiras na Bahia. A Bienal encontra uma cena que vem crescendo, com novas editoras, autores de várias gerações publicando e encontrando respaldo nacional e internacional".

Sobre o governo que termina, ela aponta um clima de desolação e destruição das políticas públicas, mas além da esperança de dias melhores, cita sementes que não deixaram de brotar. "A gente sabe que nas regiões mais periféricas, e mesmo entre as minorias, o nível de leitura tem crescido, principalmente entre as mulheres negras, que passaram a ter na literatura um sentido de identidade", declara a escritora.

Um exemplo do que Joselia menciona é a escritora e educadora Bárbara Carine, integrante de uma geração que mudou a relação familiar com os livros. Filha de uma ex-empregada doméstica, Bárbara cresceu lendo apenas as obras didáticas da escola pública, sem a presença de uma estante de livros em casa. Mas o acesso à literatura na universidade mudou sua vida.

Fundadora da Escola Maria Felipa, Bárbara é mestre e doutora em Ensino de Química e finalista do Prêmio Jabuti 2022 com o livro História preta das coisas: 50 invenções científico-tecnológicas de pessoas negras. Ela já publicou nove livros e o décimo, Como formar um educador antirracista, está em fase de revisão e diagramação. "A gente não teve uma educação literária, uma formação voltada para essa dimensão da vida. Felizmente, hoje a gente volta com esse cenário político de investimento em livros, educação, arte, cultura", considera.

Dona do perfil no Instagram Uma Intelectual Diferentona, com 140 mil seguidores, Bárbara participa, logo no primeiro dia, da mesa As Histórias que contamos, com a cantora Ivete Sangalo, sobre maternagem e a transmissão de conhecimentos para os filhos.

Autora do livro Ori, sobre uma criança negra de classe média com acesso à boa educação, Bárbara tem uma preocupação específica com o modo com os dispositivos eletrônicos podem afetar o crescimento de uma pessoa em formação. "Eu penso muito em como educar a chamada geração alfa, os meninos que crescem com a tecnologia", pontua a educadora.

A internet e as redes sociais, aliás, são a principal causa de redução da leitura de livros entre as classes mais altas, segundo a terceira edição da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, feita pelo Instituto Pró-livro e pelo Itaú Cultural e publicada em 2020, ainda sem observar os efeitos da pandemia. A pesquisa mostrou uma perda de 4,6 milhões de leitores no Brasil entre 2015 e 2019, sendo que a maior redução aconteceu entre os mais ricos e com nível superior.

Segundo a pesquisa, na média cada brasileiro lê cinco livros por ano. Entretanto, 48% dos entrevistados declaram não ter lido qualquer livro em 2019, quatro pontos percentuais a mais do que em 2015. Outro dado é que 82% declararam que gostariam de ler mais. Entre as principais razões apontadas para a não-leitura figuraram o preço dos livros (5% dos leitores) e a falta de bibliotecas na região (2%).

Covid-19

Razão principal para que a Bienal do Livro da Bahia não tenha voltado ainda em 2020, a pandemia de Covid-19 devastou o país não apenas com mais de 688 mil mortes causadas pela doença, mas por uma incrível campanha obscurantista e de negação da ciência, digna da literatura apocalíptica. Uma mistura de praga com má governança que poucos imaginariam possível há seis anos.

"Eu não acreditava que alguém como Bolsonaro pudesse ser eleito, perto da eleição fiquei com medo e quando ele começou a governar o medo se transformou em raiva", diz o neurocientista Sidarta Ribeiro, fundador do Instituto do Cérebro da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, membro da Academia de Ciências da América Latina e autor dos livros Limiar, Sonho Manifesto e Oráculo da Noite: a história e a ciência do sonho.

O cientista ressalta que, tal qual a cultura e o meio ambiente, a ciência foi duramente afetada. "No caso da ciência, os investimentos caíram logo depois do golpe contra Dilma, em 2016".

Entre os desafios para o novo governo, o neurocientista menciona a necessidade de trazer de volta os jovens que abandonaram a ciência para sobreviver em outras profissões ou que deixaram o país para poder continuar pesquisando. "Houve uma fuga de cérebros. É interessante poder estudar e se especializar no exterior, mas o bom é quando se pode retornar", afirma o cientista. Sidarta participa da mesa A Vida é sonho, junto com a poeta baiana Lívia Natália, doutora em literatura pela Ufba.

Criador das famosas tirinhas Malvados, o ilustrador e quadrinista carioca André Dahmer defende a ideia de que um país bom para cartunistas é ruim para os seus cidadãos e vice-versa. Ele não tem dúvidas sobre para quem esses últimos quatro anos foram bons. "Quem se deu bem nesse período foi o pessoal da bolsa, o agronegócio e os cartunistas. O resto do país ficou triste", afirma Dahmer, para quem esse foi um período insólito e caricato.

O quadrinista, que participa da mesa Desenhando a crise, vê o país dividido entre dois projetos, um que prioriza a educação, o meio ambiente e o combate à fome e outro que incentiva o armamentismo. "O próprio presidente fez a oposição entre clubes de tiro e bibliotecas. Eu estou do lado da educação", afirmou Dahmer.

Para ele, agora chega o momento de reconstruir não só os investimentos em educação e cultura, mas relações pessoais: "É hora de começar a resgatar as relações afetivas, os encontros de família, das pessoas que brigaram".

Políticas públicas

Autor do best-seller Torto arado, recomendado como leitura para o último feriadão no Twitter do presidente eleito, Itamar Vieira Junior considera que o Brasil vem de muito tempo com uma falta de políticas públicas voltadas para o incentivo à cultura e ao livro.

"Foram anos duros e desponta agora todo um caminho, findadas as eleições, para a gente construir as políticas públicas de fomento à leitura, de aquisição de livros, financiamento de bibliotecas e mediação de leitura", declara.

Ele considera que a última eleição anuncia um tempo em que o Brasil retomará as relações institucionais e republicanas: "É difícil para um país avançar em políticas públicas, na redução das desigualdades, em um ambiente tóxico e de tantos atritos entre as instituições".

Entre os problemas da administração que chega ao fim, Itamar cita a falta de competência na condução de políticas de educação, de cultura e principalmente da saúde. "O atual momento é promissor, não por se tratar de um governo salvador ou que de alguma maneira represente o sebastianismo. É um momento importante para o Brasil retomar o caminho da democracia, do apreço às instituições", afirma.

Itamar, que participa com a jornalista e escritora Carla Madeira da mesa No coração dos leitores, remarca que todos os avanços civilizatórios vividos no país ao longo das últimas décadas, só foram possíveis graças ao ambiente democrático. "Retomando isso, a gente tende a avançar de maneira mais sólida".

Ele deve lançar no primeiro semestre de 2023 o seu novo livro, o segundo da trilogia sobre a relação do homem com a terra, iniciada com Torto arado. O escritor também é autor do livro de contos Doramar ou A Odisseia. A programação completa da bienal está disponível no site www.bienaldolivrodabahia.com.br