Gisele Aguiar: “O bullying é um problema de saúde” | A TARDE

Sancionada no começo deste ano, a Lei Nº 14.811, que institui medidas de proteção à criança e ao adolescente contra a violência nos estabelecimentos educacionais ou similares, também criminaliza práticas de bullying e cyberbullying prevendo pena de multa e até quatro anos de prisão para quem cometer violência em ambientes escolares e na internet contra menores. Apesar de considerar a lei “um grande avanço”, a defensora pública Gisele Aguiar pondera que ela precisa ser acompanhada de medidas para fortalecer a prevenção dos crimes e evitar o enquadramento de crimes de racismo e injúria racial como bullying. “A prevenção deve ser feita em toda a comunidade escolar e no entorno”, comenta Gisele, que é coordenadora da seção Especializada em Defesa de Crianças e Adolescentes da Defensoria Pública. De acordo com ela, a legislação pode ajudar na educação de professores, alunos, famílias e escolas sobre a complexidade dos crimes, que frequentemente atravessam temas pouco trabalhados no ambiente escolar. “Se os alunos vivem numa bolha racista e homofóbica em casa, eles vão levar isso para a escola”, explica. Gisele também reforça que a lei precisa ser bem aplicada para que não se torne uma penalização de crianças e adolescentes. Nesta entrevista, a defensora aborda ainda atitudes de prevenção, a importância de incluir a família no diálogo e a saúde mental das famílias mais pobres. “O que vejo muito é um adoecimento da família por causa de todo esse contexto”, afirma.

Qual é a sua opinião sobre a lei que criminaliza práticas de bullying e cyberbullying?

Ter uma lei é muito importante por causa da prevenção desses crimes. Ela traz, por exemplo, que é competência municipal atuar quando ocorrerem atos de violência nas escolas, com a contribuição do Estado e da União. Essa prevenção deve ser feita em toda a comunidade escolar e no entorno, isso foi um grande avanço nessa lei. Agora, em relação à tipificação penal, é importante refletir. Tudo o que envolve um movimento de pena me faz pensar no que a gente poderia ter feito antes. Existem algumas leis, como a de 2019, que obriga municípios a terem psicólogos e assistentes sociais disponíveis para as escolas, que já poderiam ter sido implantadas. Fora isso, é importante haver um monitoramento das redes sociais, que já pregam o ódio há muito tempo. Esse movimento contra o cyberbullying é uma consequência dessa pregação de ódio, das pessoas que confundem liberdade de expressão com incitação a crimes. O que precisa ser feito, de maneira urgente, é a regulamentação nacional das plataformas digitais. Quando há exposição nas redes sociais de adolescentes num ato infracional, é preciso acionar as mídias digitais, há uma dificuldade enorme de acesso por causa das regras de proteção destas plataformas.

Qual é a importância da prevenção a esses crimes?

Quando a gente fala de crianças e adolescentes tem que falar de prevenção. Essa lei trata da capacitação de toda a rede de proteção da infância e da juventude, o que é muito importante. A gente já tinha a Lei 3.185, específica ao bullying, e as escolas e a Defensoria já atuavam na prevenção e na responsabilização também. Existem crimes envolvendo o bullying, e o meu receio é de que outros crimes como racismo e injúria racial, que são crimes mais graves, serem enquadrados como bullying. Mas quando falo desse receio, eu não estou sendo contrária à lei, estou apenas pontuando a importância da prevenção. Pelo acompanhamento que nós fazemos na Defensoria, os adolescentes apreendidos têm o mesmo perfil: pobres e de bairros periféricos da cidade. Existem monitoramentos que podem ser feitos e é isso que eu acredito.

O combate ao bullying também passa por discutir assuntos sensíveis como racismo, homofobia e machismo...

Quando falo da prevenção e da capacitação, é disso que eu falo. O bullying é um problema de saúde. Muitas vezes, e na maioria das vezes, o bullying é feito nesses grupos que atacam partindo da misoginia, da homofobia e do racismo. Há uma pesquisa que diz que, no recorte de gênero, as mulheres são as mais atacadas. O que tem que ser feito, e que fazemos muito em parceria com as escolas, é discutir isso e cobrar delas esse diálogo com alunos e pais. Os pais precisam estar incluídos nessa conversa. Todas as vezes que somos notificados na Defensoria sobre um caso de bullying ou cyberbullying, nós chamamos as escolas para dialogar e para saber o que elas têm feito de prevenção. É muito evidente como os alunos são um reflexo de casa. Se eles vivem numa bolha racista e homofóbica, eles vão levar isso para a escola.

Um desafio dessa lei seria a criança ou adolescente conseguir externar aquilo que ele está sentindo e passando. Na sua avaliação, quais são as atitudes que as escolas da Bahia estão tendo para que essas crianças se sintam à vontade para recorrer a lei?

Esse é um ponto muito sensível. Após o Estatuto da Criança e do Adolescente, a criança se tornou sujeito de direito e o que mais se garantiu é que a criança seja ouvida. Porque ainda há uma cultura, que vem de antes do estatuto, de que a criança não deve ser escutada. O Estado dizia o que era preciso ser feito e pronto. Hoje, ela precisa ser ouvida em depoimento espontâneo, inclusive, para não haver a revitimização deste jovem. As escolas são as que mais trazem para a gente as situações de violência e, se essas escolas forem realmente capacitadas para escutar seus alunos, eles são os maiores relatores das violências que ocorrem no ambiente escolar.

Quais são os casos mais recorrentes de bullying e de cyberbullying nas escolas que chegam na Defensoria Pública?

Racismo. A Defensoria tem uma campanha chamada "Infância sem racismo", fruto de relatos pesados de mães com filhos que estão em escolas que não sabiam como lidar com aquilo. São casos em que a criança negra é isolada na hora da brincadeira; em que a criança negra não assume o papel da princesa no teatrinho, apenas o da empregada, por exemplo. O racismo religioso também é muito recorrente.

Quando o agressor é menor de idade, qual é o encaminhamento da Justiça e como os responsáveis devem agir?

Ele vai responder por ato infracional. Quem vai se encarregar é o Ministério Público e nós da Defensoria fazemos a defesa, que vai para uma vara de ato infracional da infância e juventude. Tudo que envolve criança e adolescente tem sempre a escuta dessa família. Porque é preciso saber onde aquele jovem está inserido. É muito mais do que o processo. Muitas vezes, ao lidar com aquela família percebemos que é um problema de saúde mental, que são pais que precisam de um encaminhamento.

Qual é o perfil que você percebe da família na Bahia?

O público que a Defensoria dialoga é extremamente vulnerável, no geral. Estamos falando de um pai ou uma mãe que acorda quatro da manhã para ir trabalhar e muitos deles não têm onde deixar seus filhos quando são crianças. Hoje, as escolas são de um turno só, e a gente dialoga muito com a Secretaria de Educação para que o turno seja integral, porque eu me pergunto onde ficam essas crianças nesse turno vago. Faltam creches de zero a quatro anos, em Salvador. Eu sou mãe e, quando meu filho tinha seis meses, deixei-o com a babá para voltar ao trabalho. E essas mulheres pobres que precisam trabalhar? É um contexto social muito complexo. O que eu vejo muito é um adoecimento da família por causa de todo esse contexto. Há oito anos, quando eu comecei nesse movimento da Educação Infantil aqui em Salvador, a maioria dos atendimentos era de profissionais liberais mulheres que não tinham onde deixar seus filhos. Para piorar tudo isso, surge a internet. Esses jovens vão para casa e ficam à disposição da internet. Aí você pode me falar: mas tem que ter alguém do lado dessa criança, desse adolescente. Mas e o dinheiro para contratar alguém? E mais: com que dinheiro que essa pessoa vai tratar a saúde mental dela? O CAPS [Centros de Atendimento Psicossocial] tem filas enormes de atendimento, não existe tratamento psicossocial. Faltam políticas públicas para acolher essas mães.