Confesso que não me espanto com notícias sobre enlaces amorosos, por mais exóticos que pareçam. Pessoas se casam com elas mesmas, com vários parceiros e algumas até recasam com o mesmo crush, termo usado para identificar aquele alvo que apareceu no seu caminho. O mesmo não, porque o tempo passa e a gente vai atualizando a versão, para melhor ou para pior, a depender do filtro.

O fato é que recentemente tentaram tornar viral uma notícia sobre um japonês que se casou com uma boneca de pelúcia dotada de inteligência artificial. Para mim, a proeza maior do rapaz não foi se apegar a um anime, como são chamadas as ninfetas de desenhos animados japoneses, mas conseguir ficar casado durante dez anos.

Quantos de nós não nos apaixonamos por figuras ímpares e em muito menos de uma década descobrimos que eram personagens fictícios ou com defeito de fabricação? O que fazemos com isso? Uns recorrem ao analista, outros desabafam na rede, imploram por conselhos e engajamento. Ele segurou a onda, manteve a fé na díade, e se disse satisfeito. O amor não acabou, a comunicação foi inviabilizada.

Controlo o impulso de diagnosticar desvios de comportamento, e sigo evitando correr os dedos pelo catálogo do mais novo CID (Código Internacional de Doenças). Cabe pontuar, no entanto, que minha irresignação segue em alta e encontra amparo na total identificação com a situação do jovem rapaz. Calma que eu explico. Não existe apego a Playmobil. Só agora, na casa dos cinquenta, durante uma reunião de trabalho com o pessoal de T.I., eu me dei conta de que as empresas de tecnologia programam nossos gadgets para viver não mais que cinco anos, e ninguém parece se importar com isso.

Fico muito aborrecida. Quer dizer que eu compro um notebook, deposito nele todas as minhas angústias, contas a pagar, compartilho minha intimidade, o melhor ângulo nos retratos e eis que sou surpreendida com a notícia de que não é mais possível atualizar os aplicativos? São perdas sucessivas, lutos dos conteúdos e postagens para sempre perdidas.

Primeiro, a tela trava. A gente corre para assistência e fica impactado com o resultado. O que não está na nuvem vira fumaça… Toda solidez que pensava existir em alguma marca, desintegra-se diante dos meus olhos. Não é só pelo dinheiro, mas também pelo dinheiro. É pelo tempo, pelo investimento e pelo que é arrancado da gente assim, num pifar de olhos.

A gente coloca libido nessa bagaça para, assim, do nada, ficar no vazio, comer poeira cósmica. Que a vida não dá garantias a gente descobre tropeçando na análise, mas dos gadgets a gente sempre espera um pouco mais. Pelo menos eu esperava.

Dei conta de que sou uma romântica inveterada, não muito melhor que o jovem nipônico que ama uma garota inanimada. Eu queria um parceiro tecno para toda a vida. Eu ficaria liberada para gastar meus verdinhos limitados em outras ferramentas que me trariam uma satisfação ímpar. Eu poderia desfrutar o mar aqui ou ali na Colômbia.

Se não desse para lavar os pés nas Maldivas, aceitaria de bom grado desopilar num resort em Pernambuco. Com bolo de rolo todo trabalhado no melhor doce natural de goiaba. E aí? Se visualizou, porque não curtiu?

*Psicanalista