Luis Guilherme Tavares: “Rui Barbosa morre com a Bahia presa na goela”

Uma das principais polêmicas em torno do advogado, jornalista e jurista Rui Barbosa, cujo centenário de morte se celebra no próximo dia 1° de março, não tem a ver com a sua obra, mas com a grafia do seu nome. O mais ilustre dos baianos nasceu Ruy, com y, mas a reforma ortográfica de 1943 eliminou essa letra dos nomes de pessoas falecidas, uma regra obedecida pela Fundação Casa de Rui Barbosa, no Rio de Janeiro, e em todo o território nacional. Menos na Bahia, que vira e mexe estabelece suas próprias regras. O estado, que nessa reforma conseguiu manter Bahia com H, determinou através de decreto do governador Octávio Mangabeira a grafia com Y da rua onde o jornalista nasceu, no Centro de Salvador. A futura Casa da Palavra de Ruy Barbosa, aliás, deve sair do papel assim que a Associação Bahiana de Imprensa, que administra o imóvel onde Rui nasceu, conseguir os R$ 7 milhões do orçamento previsto para transformar a Casa em mais um atrativo do Centro Histórico, com projeto do designer Gringo Cardia. Nesta entrevista, o jornalista Luis Guilherme Pontes Tavares, 1° vice-presidente da ABI e que passou a pandemia pesquisando a vida do nobre baiano fala sobre outra controvérsia, a decisão do então ministro da Fazenda Ruy Barbosa, ainda com Y, de eliminar documentos que comprovavam a origem de africanos escravizados no Brasil. Pontes Tavares também fala sobre o irmão do jurista por parte de pai, Clímaco Barbosa, e especula sobre o que teria feito com que o célebre jornalista tenha se tornado ícone da inteligência brasileira na virada do século 19 para o século 20.

Em suas pesquisas sobre Rui Barbosa, surgiram informações sobre o irmão do jurista por parte de pai, Clímaco. O que lhe chamou a atenção na relação entre os dois?

O que é importante acentuar sobre Clímaco Barbosa é que ele ajudou Rui no começo da vida e eles mantiveram uma amizade que se estendeu aos filhos de Clímaco, inclusive com questões de ordem financeira. Nem Clímaco virou as costas para Rui, nem Rui virou as costas para Clímaco. Estiveram juntos em muitas ocasiões. E Clímaco, que se formou em medicina no Rio de Janeiro, foi muito relevante politicamente. Mas é preciso que alguém se debruce sobre o assunto, documentos há. A Fundação Casa de Rui Barbosa, no Rio de Janeiro, tem a correspondência de Clímaco que Rui recebeu.

O senhor pode citar alguns momentos da vida política brasileira em que eles atuaram juntos?

No final do século 19, na chamada Revolta da Esquadra, eles estiveram juntos. E eu suponho que mais do que isso. Quando Rui vai para a Argentina e quando Rui vai para a Europa, eu suponho que Clímaco estivesse com ele. Rui tomou posição contra o governo da época. Os dois agiram para assegurar a democracia. É necessário estudar isso. Eu anotei uma frase que uso como referência toda vez que me aproximo de Rui Barbosa. É uma frase do advogado Rubem Nogueira, que talvez tenha sido o último ruísta da Bahia. Ele tem pelo menos cinco livros sobre Rui Barbosa e, na condição de estudioso, ele doou todo o seu acervo para o Museu Casa de Ruy Barbosa, em Salvador. Por isso, a Associação Bahiana de Imprensa (ABI), que é gestora do museu, escolheu seu nome para batizar a medalha que nós vamos entregar no dia 1° de março na ABI. Ele dizia que Rui Barbosa é o personagem mais notório e menos conhecido do Brasil. Do ponto de vista da comunicação, queremos entender por quê Rui ganhou a dimensão midiática que teve, se ele tinha ou não o propósito de ser uma figura da dimensão que foi. Ele era jornalista e tinha seus círculos na área de imprensa, na política e na diplomacia. Talvez Rui tenha sido a pessoa mais fotografada e retratada de sua época. Houve muita caricatura dele. Tudo isso o tornou mais conhecido. Ademais, ele esteve em ações que visavam dias melhores para o Brasil. E uma das atividades que Rui exerceu nesse sentido foi a defesa da disciplina de desenho nas escolas, o que tinha a ver com a possibilidade do desenho industrial. Era um orador brilhante, um jornalista atuante, dono inclusive de jornais, mas do ponto de vista midiático acho que ainda falta um estudo que acentue a razão de Rui Barbosa ser o ícone que é. No século 19, a gente passa pela Independência, pela abolição da escravatura e pela proclamação da República. Há a construção do personagem nacional, o brasileiro. Era preciso dar uma cara à inteligência nacional, com a afirmação de que o povo brasileiro é inteligente. A figura escolhida, propositalmente ou por acidente, foi Rui Barbosa.

Rui aparecia nas caricaturas com uma cabeça desproporcionalmente grande, o que contrasta com os registros fotográficos...

Ele foi transformado em um personagem de morfologia estranha, sobretudo nas caricaturas. Ele não era feio, era um homem de estampa e houve uma confirmação disso porque ele teve cinco filhos e as três filhas de Rui são muito bonitas. E ele foi transformado em um ser murcho e de cabeça grande. Agora, ele tinha uma atuação destacada mas provavelmente não perseguiu a ideia de se tornar o ícone que se tornou. Por que outros não se transformaram em representação icônica da inteligência brasileira? Eu lembro aqui de pelo menos três personagens que poderiam ter sido. Um é Cipriano Barata, jornalista criador do Sentinela da Liberdade, que levou 11 anos preso. Outro é Luiz Gama, um personagem extraordinário e que foi amigo tanto de Clímaco quanto de Rui. Você vê que a Bahia é uma coisa muito estranha... O outro é Luiz Tarquínio. Um homem extraordinário, cinco anos mais velho do que Rui. E, curiosamente, os dois nasceram na mesma rua. Mas você vê que é preciso ter esses estudos comparativos para a gente entender por que foi Ruy. E porque sendo o que é, ele já não nos pertence, é muito mais uma figura do Rio de Janeiro, ainda que ele nunca tenha se distanciado da Bahia. Eu fiz um artigo sobre a Casa que ele teve em Petrópolis e há o registro de que nos últimos instantes de Rui ele estava discutindo a situação política da Bahia. Não há detalhes, mas provavelmente era alguma querela com J.J. Seabra. O registro é de 1923, quando ele morre. Ele estava numa exuberante manifestação sobre a Bahia quando sua voz se interrompe. Ele estava em um quadro terminal [edema pulmonar] e a situação se agrava. Ele morre com a Bahia presa na goela.

O senhor tem as suas próprias hipóteses sobre o que levou Rui a ser destacado?

Não tenho. Há os fatos. Ele se destacou no Império e na República. Deodoro Fonseca o distingue com a patente de general. Floriano Peixoto cassa a patente. Quando ele retorna do exílio, o presidente [Prudente de Morais] quer lhe devolver o título e ele não aceita. Naquele instante, Rui já era Rui. Já tinha um desempenho de relevo. Tinha participado da Conferência de Paz em Haia, na Holanda, e marcou posição a favor dos países mais fracos, reclamando um tratamento igualitário para todos os países.

Rui era abolicionista, mas também ficou marcado por ter destruído papéis que comprovavam a origem de pessoas que vieram escravizadas para o Brasil. Como o senhor situa a figura dele nesse episódio da relação do Brasil com a escravidão?

Eu o vejo como ministro da Fazenda. Pelo que sei, o que ele pretendeu foi não ter manancial documental que permitisse ao proprietário reclamar indenização por causa da abolição. Só que, eu tenho uma amiga muito querida, extremamente respeitada em seus círculos, que dirigiu o setor de obras raras da Biblioteca Nacional, que me disse para pegar leve nessa versão porque parte dessa documentação não foi destruída. Ademais, ele pode ter feito isso com a documentação do ministério. E a documentação que ficou nos Estados? Quanta documentação referente à escravidão tem o Arquivo Público do Estado? Não acho que o ajuizamento desse procedimento de Rui o condenaria. Provavelmente, um júri de alto nível, examinando as peças e avaliando com justiça, chegaria a uma conclusão que serenaria esse selo que não cabe a Rui. Que ele foi abolicionista, foi. Que ele tinha diálogo com pessoas de cor, indubitavelmente. Ele tinha José do Patrocínio, ele tinha os Rebouças [os engenheiros abolicionistas André e Antônio Rebouças], ele tinha Luiz Gama... (emociona-se e fica com a voz embargada)... e ele tinha Clímaco.

Vamos falar dos projetos da Associação Bahiana de Imprensa para o Museu Casa de Ruy Barbosa em Salvador...

O conjunto de propostas em função deste centenário foi disparado em plena pandemia e as gestões foram corretas. Primeiro, o presidente da ABI, Ernesto Marques, e seus pares não entraram nisso isoladamente. Foi constituída uma comissão de 14 instituições para discutir o andamento das coisas. Essas instituições parceiras por si tomaram iniciativas e vão fazer eventos no 1° de março. Da parte da ABI, há duas ou três iniciativas que eu considero relevantes. Uma foi o diálogo aberto com a Giros, uma produtora de filmes, com o propósito de fazer um documentário sobre Rui Barbosa. Isso está se desdobrando, tanto no Rio de Janeiro quanto aqui na Bahia. Só que essas coisas não são assim pá, pu. Já há recursos comprometidos nesse projeto. Outra iniciativa, que não pode ser cobrada nem no dia 1° de março nem no 5 de novembro (data de nascimento de Rui) é algo digno de admiração, respeito e aplauso. Nós recuperamos a casa natal de Rui Barbosa. Ela foi reintegrada à ABI, que é a única responsável pelo imóvel. Nesse instante, estamos correndo atrás de viabilizar um projeto que nós encomendamos ao designer Gringo Cardia, que já apresentou o projeto fundamental de transformação da casa. Uma das propostas de Gringo Cardia é a mudança de Museu Casa Ruy Barbosa para Casa da Palavra Ruy Barbosa. É diferente de fazer exposição de móveis, pinturas e quadros. A ideia seria usar as novas tecnologias e atrair para o universo ruiano os mais jovens. Não é um projeto fácil. Na primeira etapa, aconteceria a reforma da casa, que não está em ruína. Tem inclusive um teto novo. Mas vai ser objeto de muitas obras, de piso, da parte elétrica e hidráulica. E fora isso, pensa-se na recuperação do entorno. Há uma ideia, por exemplo, de buscar recursos para investimento nos antiquários da Rua Ruy Barbosa, tornando-os mais atrativos.